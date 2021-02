Pur essendo molto lontano dai fasti di qualche anno fa il team di Paranoid Android è ancora sulla breccia e ha rilasciato una nuova beta per alcuni smartphone OnePlus, Redmi e Xiaomi. Si tratta di beta della versione Ruby, basata su Android 11, sufficientemente stabili da poter essere utilizzate quotidianamente senza particolari problemi.

Paranoid Android per OnePlus 8/8 Pro/8T

Si parte da Paranoid Android Ruby Beta 2 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro (attenzione perché i file di installazione sono diversi) che a quanto pare presenta solo un paio di piccolo problemi. Manca il supporto Miracast e potrebbero esserci dei problemi telefonando con l’operatore Google Fi. Le ROM possono essere scaricate al seguente thread:

Download Paranoid Android Ruby Beta 2 for OnePlus 8 / 8 Pro

È invece alla beta 1 la ROM per OnePlus 8T, per la quale non sembrano esserci particolari problemi. È necessario effettuare una installazione pulita, con una cancellazione completa del sistema, per evitare problemi. Ecco il link al thread:

Download Paranoid Android Ruby Beta 1 for OnePlus 8T

Paranoid Android per Xiaomi Mi A3

Non sembrano esserci problemi nemmeno per la seconda Beta di Ruby per Xiaomi Mi A3, per il quale però non è possibile utilizzare custom kernel. L’installazione va infatti effettuata partendo dalla versione stock di Android 11, per cui se utilizzate una custom ROM dovrete flashare la ROM originale da fastboot. A seguire il link al thread con download e istruzioni.

Download Paranoid Android Ruby Beta 2 for Xiaomi Mi A3

Paranoid Android per Redmi Note 8/8T

Per installare Paranoid Android Ruby Beta 1 su Redmi Note 8 e Redmi Note 8T è necessario aver installato il firmware più recente (qui un link per avere quella per Note 8T) o aver installato la più recente beta cinese (per Redmi Note 8),

Anche in questo caso è necessaria una installazione pulita se utilizzate una ROM alternativa o una versione precedente di Paranoid Android. Trovate tutte le istruzioni al link sottostante.

Download Paranoid Android Ruby Beta 1 Redmi Note 8 / 8T