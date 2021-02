Samsung Notes si aggiorna sul Google Play Store e sul Galaxy Store alla versione 4.2.01.53 e introduce alcune novità per quanto riguarda le cartelle e la scrittura di note. Curiosi di scoprire di che si tratta? Scopriamo il changelog.

Aggiornamento Samsung Notes 4.2.01.53: le novità

Samsung Notes si aggiorna alla versione 4.2.01.53 con novità per la gestione delle cartelle e non solo. Nel caso non siate utilizzatori assidui dell’app potreste fare fatica a notare i cambiamenti a prima vista; si tratta di piccole aggiunte, che saranno comunque senz’altro gradite. Ecco dunque le novità:

è ora possibile impostare un colore per ciascuna cartella o cambiare d’ordine queste ultime

è possibile ritagliare liberamente le immagini da inserire nelle note

aggiunta l’opzione per cancellare tutta la scrittura a mano libera

è possibile duplicare qualsiasi nota

è possibile cancellare una nota durante la scrittura stessa

aggiunti tre tipi di modelli

Come potete vedere dagli screenshot si può scegliere o modificare facilmente il colore di ciascuna cartella, in modo da avere note più ordinate e subito raggiungibili. Le cartelle possono ora essere anche ordinate a piacimento.

All’interno delle note si può ora cancellare la scrittura a mano in modo più rapido tramite l’apposito tool, e anche ritagliare le immagini incollate all’interno; utile anche l’opzione per duplicare al volo una qualsiasi nota.

Come aggiornare Samsung Notes

Samsung Notes 4.2.01.53 è disponibile sul Google Play Store e sul Galaxy Store: potete scaricare l’aggiornamento dove preferite. Se non doveste trovarlo potreste installare manualmente l’ultima versione scaricando l’APK a questo link.