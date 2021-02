Action Launcher ci ricorda che è vivo e vegeto con un nuovo aggiornamento, attualmente disponibile solamente attraverso il canale beta, che porta la sua versione al numero 47 e aggiunge due nuove funzionalità, di cui una molto interessante.

Novità Action Launcher 47

Le novità introdotte dalla versione 47 sono due: la prima, sostanzialmente, è inutile perché è quella che vediamo ogni inizio anno nuovo con l’aggiunta del badge per effettuare una donazione e ricevere in cambio degli sfondi esclusivi; la seconda è di tutt’altro livello e riguarda l’introduzione del supporto ai widget-stacks, ovvero ai widget a scorrimento, per aggiungere più widget, che possono essere consultati con uno scorrimento in verticale, nella stessa porzione di schermo.

Introducing widget stacks! Layer widgets on top of each other, and page through them with a vertical flick! Select “Widget Stack” from Action Launcher’s widget list and get stacking!

2021 Supporter Badge! This year’s bonus goodies include 6 awesome wallpapers!

Come scaricare Action Launcher 47

Action Launcher 47, al momento in beta 2, è disponibile al download dal Google Play Store attraverso il canale beta, ma è scaricabile anche, sotto forma di apk, dal sito APKMirror a questo indirizzo. Che ne dite, è o non è una novità che può far la differenza nell’uso quotidiano dello smartphone?