Xiaomi è un’azienda che registra numerosi brevetti dedicati a possibili design di smartphone, alcuni dei quali si tramutano effettivamente in telefoni destinati alla commercializzazione mentre altri restano soltanto dei progetti, poi accantonati o rinviati ad un successivo momento.

Ebbene, nelle scorse ore il team di 91Mobiles ha scovato un nuovo brevetto che ci suggerisce che il produttore cinese è al lavoro su una soluzione che ha le potenzialità per consentire agli utenti di godere di un telefono a schermo intero senza notch, fori o meccanismi di scorrimento per la fotocamera anteriore.

Xiaomi brevetta una nuova interessante soluzione

Stando a quanto si apprende dal brevetto, depositato presso il WIPO (World Intellectual Property Organisation), il team di Xiaomi avrebbe pensato ad uno smartphone con una fotocamera posteriore staccabile: le immagini del brevetto in questione, infatti, mostrano il modulo fotocamera posteriore con più obiettivi che possono essere rimossi e assemblati sulla parte superiore, in modo da utilizzarli come fotocamera anteriore.

Non è chiaro quale sia il meccanismo studiato da Xiaomi per fissare i moduli fotografici ma probabilmente il sistema è basato sull’utilizzo di una serie di piccoli magneti, oltre che di un modulo di trasmissione wireless e di un ricevitore.

Grazie a questa soluzione, Xiaomi dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti uno smartphone che possa vantare un design full screen senza pregiudicare l’esperienza immersiva (cosa che comunemente avviene con le fotocamere integrate sotto il display). Resta da capire se questo sistema possa anche supportare una scocca in grado di resistere all’acqua e alla polvere.

Sarà interessante scoprire se Xiaomi effettivamente sfrutterà questa soluzione per uno o più smartphone da lanciare sul mercato.

Probabilmente prima di tale device il produttore cinese lancerà uno smartphone pieghevole con l’obiettivo di competere direttamente con i modelli della serie Samsung Galaxy Z Fold.

