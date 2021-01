Giornata di aggiornamenti per Huawei, che sta rilasciando patch di sicurezza più recenti e non solo per Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 30 RS Porsche Design, Huawei Mate 10 Pro e qualche altra piccola novità per lo smartwatch Huawei Watch GT 2. Andiamo insieme a scoprire i dettagli.

Novità aggiornamento Huawei Mate 30, Mate 30 Pro e Mate 30 RS Porsche Design

Partiamo con gli smartphone più recenti. Mentre siamo in attesa di saperne di più sulla fase beta di HarmonyOS attualmente in corso, Huawei Mate 30, Mate 30 Pro e Mate 30 RS Porsche Design si aggiornano alla EMUI 11.0.0.168.

L’update porta con sé le patch di sicurezza di dicembre 2020, con la correzione di 1 problema di tipo critico e 11 con priorità alta. Il changelog non riporta altro, dunque non dovrebbero essere state introdotte nuove funzionalità.

Novità aggiornamento Huawei Mate 10 Pro

Discorso simile per il più “vecchiotto” Huawei Mate 10 Pro, smartphone lanciato nel 2017 con EMUI 8.0 e attualmente alla versione 10. Dopo diversi mesi dall’ultimo update, il flagship sta ricevendo le patch di sicurezza di novembre 2020, saltando direttamente da quelle di luglio. L’unica altra novità sembra essere un miglioramento della stabilità del sistema in alcune situazioni (non specificate nel changelog).

L’aggiornamento alla EMUI 10.0.0.183 è in distribuzione e richiede un download di circa 274 MB, ma potrebbe volerci ancora qualche giorno prima che possiate scaricarlo sul vostro Mate 10 Pro.

Novità aggiornamento Huawei Watch GT 2 Pro

Aggiornamento anche per Huawei Watch GT 2 Pro, che riceve la versione 1.0.11.20. Il download richiesto è di poco più di 24 MB e permette di accogliere a bordo la visualizzazione di più dati sui quadranti e una previsione meteo di una settimana; in più troviamo miglioramenti alla stabilità del sistema e la soluzione di alcuni problemi noti.

Cercate di eseguire l’update solo quando lo smartwatch dispone almeno del 20% di batteria, onde evitare possibili problemi durante l’installazione.

Come aggiornare la gamma Huawei Mate 30, Huawei Mate 10 Pro e Watch GT 2

Gli aggiornamenti per Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 30 RS Porsche Design e Huawei Mate 10 Pro sono in distribuzione, ma potrebbero non aver ancora raggiunto il vostro smartphone. Per verificare l’arrivo dei nuovi firmware potete attendere la notifica oppure recarvi nelle impostazioni di sistema, alla voce dedicata agli update.

Per quanto riguarda Huawei Watch GT 2 potete controllare l’arrivo dell’aggiornamento dallo smartphone associato, attraverso l’applicazione Huawei Health. Vi basta selezionare lo smartwatch nella sezione dispositivi, premere su “Firmware Update” e seguire le istruzioni sullo schermo.

