Vodafone prepara una brutta sorpresa per le nuove attivazioni di Shake it Fun

Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, si prepara ad introdurre una sgradita novità per le nuove attivazioni dell’offerta generazionale Shake it Fun: il prezzo sta per aumentare di nuovo.

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato di un breve disservizio che aveva colpito i clienti Vodafone Italia e della promozione con cui l’operatore rosso, che comunque aveva risolto rapidamente il guasto, si sta facendo perdonare dai propri clienti.

Oggi, invece, parliamo di offerte e di un cambiamento che interesserà i futuri potenziali clienti: se fino al 24 gennaio l’offerta Vodafone Shake it Fun verrà proposta a 9,99 euro al mese, a partire dal 25 gennaio il prezzo salirà a 11,99 euro al mese per le nuove attivazioni.

Per il resto, l’offerta non subisce variazioni: può essere attivata dai clienti di età compresa tra gli 8 e i 25 anni e permette di scegliere tra pagamento tramite credito residuo e Smart Pay (carta di credito o conto corrente SEPA SDD). Il costo di attivazione è di 6,99 euro e in più sono richiesti 10 euro per la SIM con 5 euro di traffico incluso.

Anche al nuovo prezzo di 11,99 euro al mese, l’offerta Vodafone Shake it Fun continuerà a comprendere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20GB di traffico dati su rete 4G, che diventano 40GB optando per il metodo di pagamento Smart Pay.

L’offerta comprende inoltre GB illimitati su app di alcune categorie per effetto dell’attivazione gratuita di Vodafone Pass Chat, Pass Music, Pass Social e Pass Smart Meeting (per tre mesi). Ecco le app incluse rispettivamente:

Vodafone Pass Social : TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Tumblr, Pinterest, happn, Tinder e ASKfm.

: TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Tumblr, Pinterest, happn, Tinder e ASKfm. Vodafone Pass Chat : WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangout, We Chat , Call+, Message+, iMessage, Imo e Discord.

: WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangout, We Chat , Call+, Message+, iMessage, Imo e Discord. Vodafone Pass Music : Apple Music, TIDAL, Spotify, Deezer Music, iTunes, Radio Deejay, RTL 102.5, Radio 105, RMD, Radio Italia, RDS, R101 e SoundCloud.

: Apple Music, TIDAL, Spotify, Deezer Music, iTunes, Radio Deejay, RTL 102.5, Radio 105, RMD, Radio Italia, RDS, R101 e SoundCloud. Vodafone Pass Smart Meeting: Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, GoToMeeting, WebEx, Amazon Chime, WeSchool e Slack.

Inoltre, è incluso in Vodafone Shake it Fun anche il servizio Vodafone Power Gaming, che offre GB illimitati per Twitch e i giochi più popolari, come Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Dead Rivals, Elvenar, Forge of Empires, Hay Day, Pokémon GO, Warlords of Aternum e Call of Duty Mobile.

Infine, l’offerta dà accesso a 6 mesi di abbonamento gratuito a Tidal Premium, che al termine si rinnova a 6,99 euro al mese e può essere disattivamento in qualsiasi momento.