Vodafone si scusa del guasto (risolto) regalando GB illimitati per un mese

Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha deciso di fare ammenda per il guasto tecnico della giornata di ieri, 19 gennaio 2021, con un bel regalo: GB illimitati di traffico dati per un mese ai clienti colpiti dal disservizio.

Come si evince anche dalle numerose segnalazioni piovute su Downdetector, nella giornata di ieri la rete mobile di Vodafone ha avuto problemi di funzionamento.

Ad essere interessati dal disservizio sono stati soprattutto i clienti concentrati nelle zone di Milano e nelle province di Como e Varese. I clienti Vodafone nelle aree citate hanno sperimentato il disagio di non poter usare la propria SIM per effettuare chiamate e per navigare in rete.

L’operatore, dopo aver preso atto e riconosciuto pubblicamente il disservizio, ha posto ad esso rimedio già nel corso della mattinata di ieri, ma ha deciso comunque di fare un gesto per farsi perdonare dagli infastiditi clienti.

Come si evince dallo screenshot riportato qui sopra, Vodafone sta comunicando ai clienti toccati dal guasto tecnico l’attivazione gratuita di una promozione comprensiva di GB illimitati di traffico dati per un mese. Il messaggio recita testualmente:

«Gentile cliente, nella tua zona si è verificato un guasto tecnico di rara eccezionalità: abbiamo lavorato senza interruzione dalle prime ore della notte per ripristinare il servizio e ci siamo finalmente riusciti in tarda mattinata. Ci scusiamo profondamente e consapevoli del disagio che ti abbiamo causato, abbiamo deciso di attivarti 1 mese di Giga illimitati. Attendi SMS di conferma attivazione entro 48 ore».

Per riassumere: la promozione si attiva automaticamente, i clienti coinvolti vengono raggiunti da un messaggio informativo come quello riportato, possono controllarne l’avvenuta attivazione tramite My Vodafone e il sito ufficiale e, al termine del mese, la promozione si disattiva in modo automatico.

Avete avuto anche voi problemi con la rete Vodafone? Avete già ricevuto l’SMS della promozione? Ditecelo nei commenti.