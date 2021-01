Buone notizie per gli utenti interessati ad acquistare ratealmente uno dei tanti dispositivi commercializzati da Vodafone, come smartphone, accessori e Mi-Fi. L’operatore ha infatti introdotto un nuovo piano della durata di 24 mesi, riducendo il vincolo rispetto al passato.

Nella maggior parte dei casi infatti era necessario sottoscrivere un piano di 30 mesi, da molti considerato un vincolo temporale esagerato. Da oggi invece tale limite scende a 24 mesi, almeno per quanto riguarda gli acquisti con addebito su carta di credito o conto corrente (opzione riservata solo ad alcuni prodotti).

Resta invece la possibilità di avere ancora una rateizzazione in trenta mesi utilizzando la modalità di pagamento Flexy Pay, che prevede l’attivazione di un finanziamento Compass. In realtà questa opzione consente anche di scegliere un numero inferiore di rate, che può arrivare a 12 o 20, a seconda del modello scelto dal cliente.

La nova modalità è valida per l’acquisto di smartphone, accessori e router 4G (Mi-Fi) di Vodafone o altri produttori, venduti direttamente dall’operatore rosso. Ricordiamo inoltre che questa modalità di pagamento richiede nella maggior parte dei casi anche un anticipo e un corrispettivo in caso di recesso anticipato, con quest’ultimo che cala in maniera proporzionale al numero di rate rimanenti.

Indifferentemente dal prodotto scelto per l’acquisto rateale Vodafone applicherà anche un costo di attivazione di 9,99 euro una tantum, che per i già clienti diventano 10 euro.