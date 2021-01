In queste ore Huawei sta iniziando a rilasciare l’aggiornamento della EMUI 11.0.0.168 per Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+.

NovitĂ aggiornamento EMUI 11.0.0.168

All’interno del pacchetto da 531 MB scopriamo che il team di sviluppo ha inserito le patch di sicurezza di dicembre 2020 ma, come sottolineano i colleghi di Huaweiailesi, sembra che in realtĂ l’azienda abbia aggiunto anche una chicca finora rimasta esclusiva del mercato cinese.

Si tratta della modalitĂ trasferimento file rapida che permette di trasferire, appunto, file di grosse dimensioni in rapiditĂ . La feature, attualmente esclusiva dei soli dispositivi Huawei aggiornati alla EMUI 11 – clicca qui per scoprire quando la EMUI 11 arriverĂ in Europa -, consente agli utenti di inviare file da un device all’altro ad una velocitĂ fino a 305 Mbps anche a lunga distanza, con la dimensione massima del file consentita pari a 400 GB.

Il changelog ufficiale non menziona la disponibilitĂ della feature, ma gli utenti che hanno installato la nuova versione del firmware ne confermano la presenza.

Come aggiornare Huawei P40 e Huawei P40 Pro/Pro+

L’aggiornamento alla EMUI 11.0.0.168 è attualmente in fase di rollout in Turchia e dovrebbe arrivare ben presto anche in altri paesi europei e quindi in Italia. Se non volete attendere l’arrivo della classica notifica di aggiornamento disponibile, potete controllarne la presenza tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software nelle Impostazioni generali dello smartphone, oppure con l’applicazione Supporto.