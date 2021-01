Mentre la quasi totalità degli utenti su smartphone sono abituati a digitare sulla tastiera virtuale, sono ancora molti quelli alla ricerca di soluzioni che prevedono la presenza delle care e vecchie tastiere fisiche. Astro Slide 5G Transformer di Planet Computer è uno di quelli e, dopo essere passato attraverso una buona campagna di raccolta fondi su Indiegogo, l’azienda ha rilasciato alcune nuove informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori.

Rinvio a giugno con qualche cambiamento

Innanzitutto scopriamo che la data di lancio è stata rinviata a giugno 2021 per problemi evidentemente legati al Coronavirus, il che ha anche dato modo all’azienda di operare alcuni cambiamenti alla scheda tecnica dello smartphone. Entrando nel dettaglio, l’azienda ha incrementato il numero di megapixel della fotocamera frontale passando da 5 a 13 MP e ha anche aumentato la RAM da 6 a 8 GB. Purtroppo, però, non ci sono buone notizie per il processore: Planet Computer ha infatti dovuto accontentarsi del SoC MediaTek Infinity 800 invece dell’Infinity 1000 e ha anche ridotto la batteria da 4000 a 3500 mAh.

Ricordiamo che Astro Slide 5G Transformer è completamente sbloccato e aperto al mondo open source; gli utenti, infatti, potranno decidere di utilizzare Android oppure di installare a piacimento una delle tanto custom ROM presenti in circolazione e diverse distro Linux.

Se siete interessati al progetto e volete acquistare lo smartphone, è ancora possibile pre-ordinarlo a questo link di Indiegogo a 644 dollari, circa 530 euro al cambio.