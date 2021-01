Tra le tante feature di WhatsApp ne troviamo anche una molto utile ed intuitiva che, tuttavia, la maggior parte degli utenti non conosce: stiamo parlando di Click To Chat.

Si tratta di una funzionalità lanciata dal team del popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma tre anni fa e che è disponibile su Android, iOS e versione Web.

Click To Chat di WhatsApp può essere usata per salvare note personali

Ebbene, questa feature può essere usata anche per salvare note personali o contenuti multimediali su WhatsApp senza consumare dati mobile (in quanto messaggi e media non vengono inviati al server del servizio di messaggistica).

Click To Chat, infatti, è la soluzione studiata dal team di WhatsApp per consentire agli utenti di aprire rapidamente una chat senza salvare il numero di telefono nella rubrica ma può essere utilizzata anche per aprire la propria chat personale, ove poi inviare messaggi e contenuti multimediali.

Per poter aprire la propria chat personale bisogna digitare nel browser la stringa https://wa.me/<numero> dove per <numero> si intende il proprio numero di telefono completo nel formato internazionale.

Facciamo un esempio: se il proprio numero è 349 000 0000, la stringa da digitare nel browser sarà https://wa.me/393490000000.

Una volta aver aperto l’URL, WhatsApp presenterà automaticamente la chat (oppure è possibile toccare “Continua e vai alla chat” nel caso in cui il browser non dovesse reindirizzare automaticamente al servizio di messaggistica) e si potrà quindi iniziare a condividere le proprie note lì.

Alcuni utenti sono abituati a creare gruppi vuoti per il medesimo scopo ma utilizzare la propria chat personale può avere un vantaggio non indifferente: non vengono usati i dati mobile, in quanto i messaggi ed i contenuti multimediali non vengono inviati ai server di WhatsApp.

Ricordiamo che, sempre a proposito di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, nelle scorse ore è arrivata la rassicurazione per gli utenti europei relativa alle modifiche sul trattamento dei dati.