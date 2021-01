Il 2021 è ormai iniziato e Sony ha annunciato le nuove serie di TV Bravia con cui affronterà questo anno: sono cinque i modelli lanciati dal produttore nipponico, con schermi che spaziano dai 50 pollici ai 100 pollici e la serie di punta con supporto 8K.

Al momento Sony non ha svelato i prezzi delle sue nuove smart TV ma ha reso noto che tutti i modelli possono contare sul supporto alle funzionalità HDMI 2.1 e ciò significa che i possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X potranno sfruttare feature come la riproduzione 4K a 120Hz.

Tra gli altri punti di forza condivisi dai vari modelli delle nuove TV di Sony vi sono il supporto alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR), la modalità a bassa latenza automatica (ALLM) e il canale di ritorno audio avanzato (eARC).

I nuovi modelli di Sony Bravia TV del 2021

Questo è l’elenco delle nuove serie di TV del produttore nipponico:

Z9J Master Series 8K (Full-array LCD) – 75 pollici e 85 pollici

(Full-array LCD) – 75 pollici e 85 pollici A90J Master Series 4K (OLED) – 55 pollici, 65 pollici e 83 pollici

(OLED) – 55 pollici, 65 pollici e 83 pollici A80J 4K (OLED) – 55 pollici, 65 pollici e 77 pollici

(OLED) – 55 pollici, 65 pollici e 77 pollici X95J 4K (Full-array LCD) – 65 pollici, 75 pollici e 85 pollici

(Full-array LCD) – 65 pollici, 75 pollici e 85 pollici X90J 4K (Full-array LCD) – 50 pollici, 55 pollici, 65 pollici, 75 pollici e 100 pollici

Previous Next Fullscreen

Le smart TV del produttore nipponico sono tutte dotate di un nuovo chip Cognitive Processor XR che, a differenza dell’intelligenza artificiale convenzionale (che può rilevare e analizzare solo elementi dell’immagine come colore, contrasto e dettaglio individualmente), è in grado di eseguire un’analisi incrociata di una serie di elementi contemporaneamente.

A dire di Sony, grazie a tale soluzione tutti gli elementi vengono adattati al loro miglior risultato finale, in combinazione tra loro, in modo che tutto sia sincronizzato e realistico, un risultato che l’IA convenzionale non è capace di offrire.

Tra le altre feature delle nuove smart TV di Sony vi sono un’esperienza audio migliorata, Google TV (che prende il posto di Android TV, così come già anticipato dal colosso di Mountain View) ed il supporto Dolby Vision HDR.

Restiamo in attesa di scoprire prezzi e data di disponibilità dei vari modelli.