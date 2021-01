Le festività natalizie si sono concluse ufficialmente ieri con l’Epifania (che come da tradizione “tutte le feste porta via“) ma questo non significa che non ci sia modo di festeggiare l’inizio del 2021 con delle ottime offerte.

Quelle che ci presenta GoDeal24.com, ad esempio, sono decisamente vantaggiose sia per il vostro PC che per il vostro smartphone Android. Grazie a Windows 10 e alla funzione “Il mio telefono” infatti, potete eseguire le app Android sul vostro computer, gestire le chiamate, i messaggi e le notifiche anche mentre state lavorando, senza dover nemmeno consultare il telefono.

Le licenze software sono uno dei beni più acquistati nel 2020 e sembra che il trend sia destinato a essere confermato anche nel 2021, con una grande quantità di persone che hanno scoperto il lavoro da casa e che necessitano di avere una licenza aggiornata per accedere ai sistemi di lavoro.

Con GoDeal24.com potrete avere una licenza di Windows 10 Professional a 64 bit a partire sa poco meno di 6 euro, ovviamente per un periodo di tempo limitato. E la selezione di offerte è davvero ricca con sconti che raggiungono il 62% rispetto ai prezzi di listino, già particolarmente convenienti.

Prezzi ottimi dunque, per i software più richiesti sul mercato, senza che sia necessario utilizzare alcun particolare codice sconto. Se invece state cercando altri software, ecco alcune offerte che godono di uno sconto del 50%, utilizzando il codice EGD50 al momento del pagamento:

E come sempre, se acquistate un bundle, il risparmio sarà maggiore. Potete utilizzare il coupon EDG62 per ottenere uno sconto del 62% sull’acquisto di pacchetti che includono sia una licenza di Windows 10 che una licenza di Office (2016 o 2019). Ecco alcuni esempi:

E se per lavorare da casa in questo periodo di pandemia vi servono altri software, ecco alcuni esempi di software che potete trovare in promozione con uno sconto del 55%, applicando il coupon EGD55:

Queste erano alcune delle promozioni attualmente in corso, ma potete trovare la lista completa visitando questa pagina. Ricordiamo che tutte le licenze acquistate su GoDeal24.com sono elettroniche e vi saranno recapitate nella casella di posta elettronica. Niente CD o DVD, niente confezione di vendita o materiale cartaceo, un comportamento sicuramente ecologico.

Tutti i software possono essere regolarmente scaricati dal sito ufficiale di Microsoft e attivati successivamente inserendo il codice di licenza che avrete regolarmente acquistato.

Informazione Pubblicitaria