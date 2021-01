A poche settimane dalla sua nascita il produttore cinese F150 annuncia il suo primo smartphone. Si chiama B2021, è un rugged phone pensato per portare una ventata di freschezza nel settore.

Sviluppato in base alle necessità degli appassionati di attività all’aria aperta, B2021 è il primo NEO-RUGGED che si propone di risolvere i principali problemi che si presentano nell’uso di questa categoria di prodotti. Il primo punto preso in considerazione è l’autonomia e B2021 può contare su una unità da 8.000 mAh che garantisce almeno due giorni di utilizzo intenso, ma con un uso più parsimonioso è possibile fare molto meglio.

E la presenza della ricarica rapida a 18 watt consente di avere la batteria completamente ricaricata in appena tre ore. In questo modo l’utente non avrà l’ansia di dover sempre ricaricare lo smartphone anche durante le escursioni più lunghe o che coprono due giorni.

Lo schermo rappresenta un giusto compromesso per contenere le dimensioni complessive. F150 ha optato per un pannello da 5,86 pollici, protetto da un vetro in Gorilla Glass 5, con risoluzione HD+ (720 x 1520 pixel) e un grande notch a U che alloggia la capsula auricolare, la fotocamera frontale e gli altri sensori.

Sotto alla scocca troviamo un MediaTek Helio G25, con 6GB di RAM LPDDR4x e 64 GB di memoria interna di tipo eMMC 5.1, espandibile con microSD fino a 256 GB. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera, con sensore principale da 13 megapixel, due sensori da 2 megapixel per macro e ritratti e un sensore ausiliario.

È presente una modalità notturna che promette di migliorare la qualità degli scatti, e un algoritmo per migliorare i ritratti andando a sfocare lo sfondo e migliorando la messa a fuoco del soggetto principale. la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel con un algoritmo, assistito dall’intelligenza artificiale, per il miglioramento dei selfie.

Il sistema operativo è Android 10, senza particolari personalizzazioni. Troviamo alcune applicazioni per l’utilizzo all’aria aperta e una modalità speciale, accessibile premendo il tasto posto sul lato sinistro, che mostra la bussola, la carica residua e altre utili indicazioni. Il tasto laterale può essere utilizzato, con cinque pressioni consecutive, per effettuare chiamate di emergenza.

Ovviamente B2021 gode delle migliori certificazioni per garantire un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. Abbiamo quindi le certificazioni IP68 e IP69K, oltre alla STD-MIL-810G: lo smartphone può cadere da 1,5 metri senza danneggiarsi, e resistere immerso in 1,5 metri di acqua per 30 minuti senza riportare alcun danno.

E per finire F150 ha scelto, oltre alla classica colorazione nera, anche una colorazione particolare, chiamata Sahara che ricorda molto le sabbie del deserto. B2021 è entrato in produzione in questi giorni e sarà in vendita a partire dal 18 gennaio. Per celebrare l’evento potrete acquistare, fino al 24 gennaio, il nuovo smartphone al prezzo di 109,99 dollari invece di 199,99 dollari.

Inizialmente potrete acquistarlo su AliExpress o Banggood. Per tutti i dettagli potete consultare la pagina ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.

