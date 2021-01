Gli sviluppatori del Team Win Recovery Project, meglio conosciuto come TWRP, si confermano molto attivi durante questo periodo di feste e nelle scorse ore hanno rilasciato una nuova versione di questo popolare progetto: stiamo parlando della versione 3.5.0.

Si tratta di una release che introduce alcune interessanti novità, come vari miglioramenti alla decrittografia, la correzione di bug e il supporto ai dispositivi lanciati con Android 10.

Le novità di TWRP versione 3.5.0

Senza dubbio la novità più rilevante è rappresentata dalla compatibilità con Android 10 (ricordiamo, infatti, che fino alla TWRP 3.4.0 il supporto per partizioni dinamiche e logiche e molte altre modifiche introdotte in AOSP 10 non erano state completamente implementate), grazie alla quale la maggior parte delle limitazioni non sono più presenti e ciò significa che i dispositivi rilasciati con questa versione del sistema operativo mobile di Google potranno finalmente installare build TWRP ufficiali quando saranno disponibili.

I manutentori TWRP si troveranno di fronte a due rami separati durante il porting della custom recovery: i dispositivi rilasciati con Android 10 saranno supportati sotto il ramo android-10 mentre quelli legacy saranno supportati dal ramo android-9.0.

Questo il changelog ufficiale pubblicato dagli sviluppatori:

Android 9

Fix building in android-5.1 trees – CaptainThrowback

New QTI Haptics Support – AndroidableDroid

New TSPDriver Haptics Support – LameMonster82

Selinux restore issues – AndroidableDroid

OEM build fixes – Fighter19

More file extension support in Gui file selector – Mauronofrio

FBE Fixes – CaptainThrowback

Ozip Decryption – Mauronofrio

Don’t use persist for recovery logs – bigbiff

Delay touch startup if necessary – bigbiff

Spanish translation Updates – R0rt1z2

Fix cache wiping on Slot A only devices – AndroidableDroid

Exclude dumpsys directory from backups – DarthJabba9

Gerrman translation Updates – 4ndyZ

HW Rotation during runtime (does not affect touch panel) – webgeek1234

API 24 fixes – AndroidableDroid

vold_decrypt error on unmount – CaptainThrowback

Multiuser – warn when users are not decrypted – noahajac

FDE encryption fixes – CaptainThrowback

Crypto state fixes – nebrassy

Chinese translation Updates – Whyle

Theme updates to match android-10 release: CaptainThrowback

Move TWRP App install to Advanced page – Dees_Troy

Update Russian Translation – f2065

Android 10

There have been so many changes to bring up Android-10. You can see the list of updates at Github

Come scaricare la nuova versione

Potete scaricare la nuova versione di TWRP dal sito ufficiale o attraverso l’applicazione per Android: