Vodafone rivuole gli ex clienti: Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese

In questi giorni Vodafone, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, sta provando a riconquistare i propri ex clienti con l’offerta Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese.

Anche quest’offerta, dunque, fa parte della gamma Vodafone Special, tuttavia, mentre quelle di cui abbiamo parlato ieri erano di tipo operator attack – aventi cioè degli operatori target ai quali provare a sottrarre clienti –, questa volta si tratta di una winback, ossia un’offerta attivabile esclusivamente dagli ex clienti Vodafone contattati dall’operatore.

Vodafone Special 100 Digital Edition: info e costi

L’operatore rosso sta portando avanti una campagna promozionale via SMS: agli ex clienti contattati (si tratta di quelli che avessero lasciato in precedenza il consenso alle comunicazioni commerciali) viene proposta la Vodafone Special 100 Digital Edition, con possibilità di attivazione fino al 10 dicembre 2020, sia online che presso i punti vendita fisici.

In caso di attivazione online, il cliente deve inserire il proprio numero di telefono nella pagina dedicata del sito Vodafone, raggiungibile a questo link. Il codice temporaneo a 6 cifre conseguentemente ricevuto va inserito in fase di acquisto dell’offerta, con spedizione a casa e possibilità di pagamento tramite carta di credito o IBAN.

Nel messaggio promozionale viene altresì riportato il numero verde 800034663, che i clienti possono contattare per ottenere maggiori informazioni sui servizi aggiuntivi compresi nell’offerta.

Ciò detto, la Vodafone Special 100 Digital Edition non è del tutto inedita – esiste anche come operator attack – e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese, con addebito tramite credito residuo oppure Smart Pay (carta di credito o conto corrente con attivazione della Ricarica Automatica). Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM).

Come per tutte le offerte Digital Edition di Vodafone, sono inclusi nel prezzo i cosidetti Digital Services, ovvero l’assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone.

Infine, non va dimenticato che quest’offerta è compatibile con la promozione natalizia Xmas Gift recentemente lanciata da Vodafone.