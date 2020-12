Il 2020 si chiuderà con la presentazione ufficiale della serie Xiaomi Mi 11, in programma per lunedì 28 dicembre e in Rete continuano a susseguirsi indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali feature dei nuovi smartphone di punta del colosso cinese.

Una di queste riguarda il peso, che dovrebbe passare dai 208 grammi di Xiaomi Mi 10 a circa 196 grammi del nuovo modello, che dovrebbe vantare anche una scocca leggermente più sottile (almeno ciò è quanto ha lasciato intendere il produttore).

Tra le altre feature dovremmo trovare un display AMOLED da 6,67 pollici (con i bordi curvati, risoluzione Quad HD+ e refresh rate a 120 Hz), un processore Qualcomm Snapdragon 888 (è il primo smartphone ad arrivare sul mercato con a bordo tale CPU), 8 GB o 12 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata, una tripla fotocamera (con sensore primario da 108 megapixel), una batteria da 4.780 mAh (c0n supporto alla ricarica rapida a 50 W), interfaccia MIUI 12 basata su Android 11 ed almeno tre varianti cromatiche (Smoke Purple, Blue e White).

Il possibile prezzo in Cina di Xiaomi Mi 11

E sempre dalla Cina nelle scorse ore sono arrivate anche delle anticipazioni su quelli che potrebbero essere i prezzi delle varie versioni del nuovo smartphone di punta dell’offerta di Xiaomi.

Xiaomi Mi 11 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata dovrebbe essere disponibile a 4.500 yuan (non è chiaro se nella sola colorazione Smoke Purple), pari al cambio a circa 560 euro mentre la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata dovrebbe essere venduta a 4.800 yuan, pari al cambio a circa 600 euro.

Dovrebbe esserci anche una versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata, il cui prezzo tuttavia non è stato ancora svelato.

Restiamo in attesa di scoprire se questi prezzi saranno confermati e se si avvicineranno a quelli che saranno adottati nei mercati europei. Basta avere pazienza ancora per qualche giorno.