Oggi, 17 dicembre 2020, Rabona Mobile rende disponibile il proprio eStore, ovvero una sorta di centro commerciale sul web in cui i clienti e i rivenditori autorizzati possono entrare in contatto. Tramite questo spazio web sarà possibile acquistare una moltitudine di prodotti di vario genere da rivenditori italiani, come ad esempio smartphone, tablet, smartwatch, TV, computer, videogame, console, accessori e anche prodotti ricondizionati.

Rivenditori affiliati italiani in evidenza

Nella home page dell’eStore di Rabona Mobile è possibile visualizzare i prodotti attualmente in evidenza, mentre scorrendo vengono mostrati gli altri dispositivi da acquistare. Oltre all’immagine e il prezzo, lo store di Rabona Mobile mette in risalto anche il nome del rivenditore autorizzato che, se cliccato, porta alla pagina del venditore in cui è possibile scoprire l’intera lista dei dispositivi in vendita.

L’idea di Robana Mobile è quella di offrire ai rivenditori fisici di usufruire di uno spazio virtuale dove mettere in vendita i prodotti disponibili in negozio, facilitando così il rapporto tra negoziante e cliente, oggi più che mai sotto pressione per via delle misure restrittive dovute al Coronavirus.

Se siete interessati al progetto e siete curiosi di scoprire i prodotti in vendita sullo store virtuale della compagnia, l’eStore di Rabona Mobile è disponibile a questo link.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche