Vodafone Family+ porta minuti, fino a 100GB e NOW TV Cinema a 9,99 euro al mese

In queste ore Vodafone, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, sta proponendo un’offerta molto ghiotta: Vodafone Family+ comprende minuti illimitati e potenzialmente tanti GB a meno di 10 euro al mese e, al momento, dà anche accesso alla promozione per NOW TV Cinema.

Vodafone Family+: info e costi

Di per sé, l’offerta Vodafone Family+ non è nuova: ve l’avevamo già presentata lo scorso mese di giugno.

Nella sua formula di base, essa comprende mensilmente minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e appena 50 MB di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese.

Tuttavia, grazie al noto meccanismo di convergenza Giga Family di Vodafone, l’unione nella stessa fattura delle utenze di rete fissa e mobile permette al cliente di ottenere 50 o addiritutta 100 GB aggiuntivi di traffico dati mensile. In particolare, l’aggiunta di un solo numero di rete mobile avente lo stesso intestatario del contratto di rete fissa dà diritto a 50 GB in più al mese; con l’abbinamento di più di una SIM (il massimo è 6), il cliente riceve 100 GB al mese aggiuntivi per tutti i numeri di rete mobile.

Per quanto concerne i costi di attivazione, è previsto un contributo di 10 euro per la SIM con 5 euro di traffico incluso, mentre per l’offerta Vodafone Family+ sono richiesti 6,99 euro invece di 32,99 euro, a patto di raggiungere la soglia di 180 euro di traffico sulla SIM nel periodo di permanenza.

L’offerta si rivolge esclusivamente ai nuovi clienti Vodafone che attivino anche Giga Family.

Il piano tariffario base è Vodafone 25 New e inclusi nell’offerta ci sono i servizi Chiamami & Recall, l’ascolto della segreteria telefonica, 414 per il credito residuo.

Xmas Gift: NOW TV Cinema per 6 mesi

Del regalo di Natale di Vodafone vi avevamo già parlato nelle scorse settimane. Ebbene, l’offerta Vodafone Family+ è compatibile con Xmas Gift e pertanto i nuovi clienti che sceglieranno di attivarla riceveranno ben 6 mesi di NOW TV Pass Cinema in regalo.

Il meccanismo rimane quello già descritto: la promozione sarà disponibile fino al 10 gennaio 2021; il settimo rinnovo mensile è automatico a 9,99 euro al mese salvo disattivazione; il codice per attivare la promozione sul sito di NOW TV viene recapitato via SMS ed è valido fino al 7 febbraio 2021.