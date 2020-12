Vodafone è in vena di regali ed in queste ore alcuni utenti annunciano l’arrivo di un SMS davvero inaspettato: la possibilità di estendere l’offerta 50 Giga Free per ulteriori 6 mesi, a patto, ovviamente, di essere già utenti con l’operatore rosso e di utilizzare la promozione sopracitata.

50 Giga Free estesa per altri 6 mesi

Secondo le indicazioni fornite da alcuni utenti che hanno ricevuto l’SMS di estensione di Vodafone 50 Giga Free, la promozione non viene automaticamente disattivata allo scadere della sua naturale scadenza, ma bensì viene prorogata di altri 6 mesi senza alcun costo aggiuntivo.

Abitualmente il cliente riceve il messaggio di estensione della promozione ad 1 mese di distanza della scadenza originale, ed infatti nell’SMS viene fatto riferimento a “7 mesi” di promozione; il motivo della discrepanza con i 6 mesi sopracitati, dipende dal fatto che l’operatore aggiunge nel conteggio anche l’ultimo mese relativo all’offerta originale.

Vodafone 50 Giga Free mette a disposizione dell’utente 50 GB di traffico dati da consumare liberamente senza intaccare quelli previsti dal proprio piano tariffario, i quali vengono conteggiati solo nel momento in cui quelli della promozione dovessero terminare.

L’applicazione My Vodafone, per i clienti interessati dalla proroga della promozione, dispone di due contatori separati tramite cui è possibile controllare la soglia di giga restanti in maniera chiara e immediata.

Cosa ne pensate del regalo di Vodafone? Vi è arrivato l’SMS di proroga di Vodafone 50 Giga Free? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

