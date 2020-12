Samsung Internet Browser non solo rappresenta l’applicazione proprietaria di Samsung presente all’interno di tutti gli smartphone del colosso sudcoreano, ma con grande velocità sta diventando un’app da utilizzare anche su dispositivi realizzati da altre aziende.

In queste ore il team di sviluppo di Samsung Internet Beta ha pubblicato un post su Medium svelandoci alcune delle numerose novità presenti all’interno della versione beta 13.2 di Samsung Internet Browser, già disponibile da oggi per chi volesse provarle e in arrivo molto presto anche sul canale stable.

Novità aggiornamento 13.2 Samsung Internet Browser Beta

La prima novità degna di nota riguarda la sicurezza degli utenti durante la navigazione su Internet. Quante volte vi sarà capitato di incappare in un sito web in cui un messaggio di allarme cerca di convincervi che il vostro smartphone è stato infettato da un virus? Ebbene, con la versione 13.2, Samsung Internet Browser offre adesso una protezione integrata in grado di riconoscere automaticamente questo genere di pagine e mostrare un messaggio di avviso all’utente.

Se siete soliti navigare molto sul web e vi capita spesso di copiare indirizzi web di siti che volete visitare, la versione 13.2 di Samsung Internet Browser integra adesso una funzione in grado di riconoscere automaticamente la presenza di un URL salvato nella clipboard di sistema. In questo modo, tappando sul box degli URL, l’app vi mostrerà automaticamente l’URL copiato permettendovi di visitare immediatamente il sito senza dover muovere un solo dito.

Come molte altre app disponibili sui nostri smartphone, anche Samsung Internet Browser è caratterizzato da una valanga di opzioni per modificarne l’aspetto e non solo. L’update permette agli utenti di trovare più facilmente l’opzione che si vuole attivare/disattivare tramite l’aggiunta di una comoda barra di ricerca in-app, direttamente all’interno delle Impostazioni del proprio smartphone.

Il team di sviluppo annuncia di aver corretto un particolare bug che affliggeva il sistema di gestione dei componenti AR all’interno dell’applicazione. La versione 13.2 beta corregge il bug e rende così finalmente possibile utilizzare nuovamente la funzionalità di AR Core sul browser web.

Infine, per migliorare l’integrazione con la dark mode, gli sviluppatori annunciano che Samsung Internet Browser integra il flag “force dark mode” di Google per “forzare” la visualizzazione di pagine web con il tema scuro anche per quei siti che non hanno ancora aggiunto gli asset richiesti.

Come aggiornare Samsung Internet Browser Beta

L’aggiornamento alla versione beta 13.2 di Samsung Internet Browser è immediatamente disponibile tramite il badge sottostante del Play Store. Nel caso in cui non lo fosse, potete scaricare e installare manualmente l’ultima versione dell’APK tramite questo link di APK Mirror.