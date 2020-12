Manca ormai un mese alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S21 e tra le novità che il colosso coreano dovrebbe introdurre vi sono quelle che riguardano il comparto fotografico.

Oramai da diversi giorni si susseguono in Rete le immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design dei tre smartphone della nuova serie top di gamma ma, stando alle ultime indiscrezioni, due importanti feature dovrebbero essere state aggiunte anche al sensore ultra grandangolare.

La serie Samsung Galaxy S21 migliorerà le foto ultra grandangolari

Fonte di tali nuove anticipazioni è Ice Universe, a dire del quale sulla serie Samsung Galaxy S21 saranno utilizzati sensori ultra grandangolari Sony IMX 563 con un angolo di visione di 123° (sui modelli della precedente generazione l’angolo di visione è di 120°) e autofocus Dual PD (con supporto della modalità macro).

Rispetto al sensore della serie Galaxy S20 (ossia l’ISOCELL S5K2LA), i nuovi smartphone del colosso coreano dovrebbero essere in grado di garantire agli utenti immagini e video ultrawide di qualità decisamente migliore.

Inoltre, grazie al processore Exynos 2100 o Qualcomm Snapdragon 888 (ossia le due CPU che saranno utilizzate dal produttore in base ai mercati di commercializzazione), gli smartphone di Samsung dovrebbero essere in grado di supportare la registrazione video in qualità 4K HDR10+ a 60 fps.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, Samsung Galaxy S21 in versione “base” e “Plus” dovrebbero avere una tripla fotocamera posteriore (un sensore primario da 12 megapixel, uno ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel) mentre la variante Ultra dovrebbe avere una quadrupla fotocamera (un sensore primario da 108 megapixel, uno ultra grandangolare da 12 megapixel e due teleobiettivi da 10 megapixel con zoom 3x e 10x).

Per la presentazione ufficiale probabilmente ci sarà da attendere fino al 14 gennaio, giorno in cui il colosso coreano pare abbia in progetto uno dei suoi eventi Galaxy Unpacked. Staremo a vedere.