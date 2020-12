Un nuovo brevetto ottenuto da Samsung ci potrebbe fornire un’interessante anticipazione su quello che potrebbe essere il design di Samsung Galaxy Z Flip 2, smartphone pieghevole che il colosso coreano dovrebbe lanciare nel 2021.

Stando a quanto si apprende dalla documentazione relativa a tale brevetto, il produttore avrebbe pensato ad uno smartphone pieghevole che si caratterizza per la presenza di un display esterno più grande rispetto a quello della prima generazione e ciò potrebbe consentire agli utenti di usare il device da chiuso per un maggior numero di attività (non solo per visualizzare le notifiche in arrivo ma anche per rispondere rapidamente a un messaggio, controllare la riproduzione della musica e di altri contenuti multimediali o scattare un selfie).

Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy Z Flip 2

La domanda di tale brevetto del colosso coreano risale a giugno 2020 e la relativa documentazione è stata pubblicata ieri dal WIPO (World Intellectual Property Office).

Il design nel complesso è simile a quello dell’attuale modello (il telefono mostrato nell’immagine in alto) anche se lo schermo esterno è più grande e sopra di esso trova posto il comparto fotografico, composto da tre sensori (la prima generazione di tale smartphone ne ha soltanto due).

Un’altra importante novità dovrebbe essere rappresentata dalla cerniera che consente di “unire” le due parti dello schermo principale in modo tale che da piegato non vi sia spazio tra di esse.

In pratica, il colosso coreano avrebbe in progetto di apportare alcune modifiche senza, tuttavia, rivoluzionare il design della prima generazione ma comunque non rinunciando al miglioramento dell’esperienza complessiva offerta.

Ricordiamo che Samsung ha in programma per il prossimo mese un evento Unpacked (probabilmente per il 14 gennaio) per la presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S21 e non è da escludere che possa sfruttare l’occasione per annunciare anche Samsung Galaxy SZ Flip 2. Staremo a vedere.