Con più di 10 milioni di utenti, l’applicazione iLMeteo.it è una delle più popolari nel nostro Paese per quanto riguarda le previsioni del tempo, sia su Android che su iOS. In queste ore l’applicazione si aggiorna a festeggia l’arrivo della rinnovata funzione del monitoraggio della qualità dell’aria.

Controllo preciso dell’aria che respiriamo

Si tratta di una feature estremamente importante, soprattutto in questo momento in cui la salubrità dell’aria inizia ad essere piuttosto preoccupante in alcune delle maggiori città italiane. Ad esempio, secondo le ultime valutazioni Arpa, nella città di Milano le polveri sottili sono nuovamente fuori scala nonostante il lockdown.

Emanuele Colli, amministratore delegato de iLMeteo.it, sottolinea che “Se l’obiettivo è quello di fornire ogni giorno previsioni sempre più affidabili, lo sguardo va nella direzione di pensare e realizzare nuovi servizi complementari che possano intercettare bisogni nascenti e aiutare i nostri utenti nella vita di tutti i giorni“.



Nella rinnovata sezione per la qualità dell’aria è adesso possibile controllare i valori di ogni singolo inquinante, così da avere una valutazione puntale e precisa dell’aria che respiriamo. L’aggiornamento dell’applicazione, utilizzando le parole dell’AD, serve per “essere sempre più vicini al nostro pubblico con un prodotto efficiente e immediato“.

La nuova versione de iLMeteo.it è disponibile al download tramite il badge sottostante del Play Store.