Il settore dello streaming multimediale è in continuo fermento e anche i servizi più popolari devono migliorarsi con l’introduzione di nuove feature: ciò vale pure per quelli leader, come Spotify e Netflix.

Spotify lavora ad una feature per i podcast

Iniziando da Spotify, il team di questo servizio non ha nascosto di avere in progetto di rendere la piattaforma una delle più popolari anche per quanto riguarda i podcast e, tra le feature studiate per offrire un’esperienza sempre migliore, pare ve ne sia una chiamata “trim silence”.

Stando a quanto scoperto da Jane Manchun Wong, tale nuova feature in via di sviluppo avrebbe come obiettivo quello di rimuovere i momenti di silenzio nei podcast, ossia una funzionalità già presente in altri servizi che offrono questo tipo di contenuti.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando tale feature sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Netflix pensa anche alle famiglie

Kids Activity Report è invece il nome di un nuovo strumento che il team di Netflix sta per rilasciare con l’obiettivo di fornire ai genitori una soluzione per capire meglio quali contenuti guardano i loro figli ed essere sempre informati al riguardo.

Tale feature include i dati su quale tipo di programmazione i bambini guardano per più tempo, quali sono i loro personaggi preferiti e consigli per nuovi spettacoli in base alle loro preferenze.

Le email contenenti questo tipo di report sono iniziate ad arrivare agli utenti con un account bimbo abilitato nei giorni scorsi e contengono anche pagine da stampare e fare colorare ai bambini e domande da fare ai piccoli sui loro personaggi preferiti.

In sostanza, il team di Netflix vuole aiutare gli utenti a capire i gusti dei propri figli, soprattutto di quelli in età prescolare e preadolescenziale.

Inoltre Netflix sta lanciando un test globale per l’impostazione del profilo familiare, una soluzione che includerà programmi TV e film che le persone possono selezionare come adatti alle famiglie.

Tale feature crea un profilo familiare con in mente la visualizzazione in compagnia e quindi con contenuti pensati per un pubblico familiare.

Entrambe le due nuove feature sono in fase di test in alcuni mercati selezionati.