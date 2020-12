Secondo le più recenti indiscrezioni manca poco più di un mese alla presentazione della serie Samsung Galaxy S21, che anche quest’anno sarà composta da tre modelli: oltre a Galaxy S21 vedremo infatti S21+ e S21 Ultra.

I tempi sono quindi maturi per quelli che sembrano essere i teaser ufficiali dei tre smartphone targati Samsung, proposti da Android Police che è riuscita a ottenere questa esclusiva anticipazione. Possiamo così ammirare i tre smartphone nelle loro forme, con soluzioni diverse sia per quanto riguarda la parte frontale che per quella posteriore, in particolare per quello che riguarda il comparto fotografico.

Si parte con Samsung Galaxy S21, nella colorazione Phantom Violet, con punch hole centrale, cornici anteriori ridotte ai minimi termini e il frame laterale che va a inglobare la fotocamera posteriore, conferendo un look molto particolare allo smartphone. L’inserto che contiene i tre sensori è realizzato in color bronzo, un contrasto molto netto col il viola che caratterizza la cover posteriore.

Il look di Samsung Galaxy S21+ è sostanzialmente identico al modello “base” con le sole differenze che dovrebbero essere legate alle dimensioni dello schermo e alla capacità della batteria. Qui sotto potete vedere il teaser della versione Plus, anche in questo caso nella colorazione viola.

Si chiude con Samsung Galaxy S21 Ultra che presenta numerose differenze rispetto ai fratelli minori: lo schermo è curvo ai lati e nella parte posteriore trovano posto ben quattro fotocamere, con sensore principale da 108 megapixel, sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, zoom ottico 3x da 10 megapixel e super tele 10x con lenti a periscopio e sensore da 10 megapixel. Non manca un sistema di messa a fuoco laser, che dovrebbe essere decisamente più efficiente del sistema ToF utilizzato su S20 Ultra.

Per scoprire se tutte queste anticipazioni sono corrette non ci resta che attendere il 14 gennaio quando, salvo sorprese dell’ultimo minuto, si terrà l’evento di presentazione della nuova serie Galaxy S21 di Samsung. Vi lasciamo con le versioni estese dei video riportati qui sopra.