Se le numerose offerte del Black Friday e del Cyber Monday non vi hanno permesso di acquistare i prodotti di vostro interesse, forse la “No IVA Week” di Xiaomi vi offrirà le giuste occasioni per acquistare smartphone (e non solo) in offerta con sconti anche fino al 43%. Tutte le offerte elencate qui in basso saranno disponibili per la settimana che va dal 3 al 9 dicembre.

No IVA Week: serie POCO

POCO X3 NFC 6+64 GB a 188,44 euro invece di 229,90 euro;

invece di 229,90 euro; POCO X3 NFC 6+128 GB a 221,23 euro.

No IVA Week: serie Mi 10T

Xiaomi Mi 10T 6+128 GB a 409,75 euro invece di 499,90 euro;

invece di 499,90 euro; Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6+64 GB a 245,82 euro invece di 299,90 euro;

invece di 299,90 euro; Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6+128 GB a 327,79 euro invece di 399,90 euro;

invece di 399,90 euro; Xiaomi Mi 10T Pro 8+128 GB a 491,72 euro invece di 599,90 euro;

invece di 599,90 euro; Xiaomi Mi 10T Pro 8+256 GB a 532,70 euro invece di 649,90 euro.

No IVA Week: serie Redmi

Redmi 9C 2+32 GB a 106,48 euro invece di 129,90 euro;

invece di 129,90 euro; Redmi 9C 3+64 GB a 122,87 euro invece di 149,90 euro;

invece di 149,90 euro; Redmi 9 3+32 GB a 122,87 euro invece di 149,90 euro;

invece di 149,90 euro; Redmi 9 4+64 GB a 139,26 euro invece di 169,90 euro;

invece di 169,90 euro; Redmi Note 8 Pro 6+64 GB a 155,66 euro invece di 189,90 euro;

invece di 189,90 euro; Redmi Note 8 Pro 6+128 GB a 196,64 euro invece di 239,90 euro;

invece di 239,90 euro; Redmi Note 9 3+64 GB a 147,46 euro invece di 179,90 euro;

invece di 179,90 euro; Redmi Note 9 4+128 GB a 172,05 euro invece di 209,90 euro;

invece di 209,90 euro; Redmi Note 9 Pro 6+64 GB a 204,84 euro invece di 249,90 euro;

invece di 249,90 euro; Redmi Note 9 Pro 6+128 GB a 237,62 euro invece di 289,90 euro.

