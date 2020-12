L’inizio di un nuovo mese fa sempre scopa con l’arrivo della nuova classifica AnTuTu circa i migliori smartphone performanti e di fascia media. In questo caso andremo a vedere la classifica relativa al mese di novembre, il cui arrivo della gamma Huawei Mate 40 ne ha stravolto la porzione superiore.

Ecco i migliori smartphone per AnTuTu

Infatti, con punteggi pari a 698.654 e 684.069, rispettivamente per Huawei Mate 40 Pro+ e Huawei Mate 40 Pro, i terminali top di gamma di Huawei si aggiudicano la prima e seconda posizione della classifica. Merito è certamente del processore Kirin 9000, anche se molto probabilmente ad inizio 2021 vedremo un profondo cambiamento con l’arrivo dei primi smartphone muniti del processore Qualcomm Snapdragon 888. Al terzo posto troviamo Xiaomi Mi 10 Ultra seguito poi da IQOO 5 e IQOO 5 Pro. Come c’era da aspettarselo, mettendo da parte i device di Huawei, nella classifica è possibile trovare solo i processori Qualcomm Snapdragon 865 e Qualcomm Snapdragon 865+, segno di come l’azienda americana sia ancora fra le più prestanti nel panorama Android.

Venendo invece alla classifica dei migliori medio gamma, al primo posto troviamo lo smartphone Redmi 10X 5G con 404.089 punti seguito poi da Huawei Nova 7 Pro con 401.091 punti. In terza e quarta posizione ritroviamo invece altri due smartphone di Redmi e Huawei, ovvero Redmi 10X Pro e Huawei Nova 7, mentre in ultima posizione con 338.516 punti è presente Realme Q2 Pro 5G. In questo caso, come spesso accade, la popolarità dei processori Qualcomm da il passo a MediaTek e Kirin, con questi ultimi molto comuni in questa fascia di prezzo.

