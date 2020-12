In queste ore l’operatore MVNO NTmobile presenta la nuova offerta XMAS 2020. Già da adesso attivabile tramite la pagina web ufficiale linkata in calce alla news, l’offerta offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri mobile italiani, muniti illimitati e senza scatto alla risposta, 100 GB di traffico dati su rete 4G di Vodafone a 9,99 euro al mese.

Minuti illimitati e 100 GB a 9,99 euro

XMAS 2020, nel caso in cui fosse attivata per la prima volta da un nuovo utente, offre in regalo anche un buono Amazon da 10 euro da spendere sul sito. Il costo di attivazione dell’offerta è pari a 9,99 euro e viene rinnovata automaticamente ogni mese tramite il credito residuo della SIM. Gli utenti interessati all’offerta, oltre a poterla attivare tramite il sito web, possono procedere anche all’attivazione tramite i negozi autorizzati oppure chiamando il servizio clienti al numero 06/97628715.

Con l’offerta sono inclusi i servizi gratuiti di reperibilità “Ti ho cercato“, l’ascolto dei messaggi in segreteria telefonica ed il controllo del traffico residuo, mentre per verificare l’attivazione di ulteriori offerte, i rinnovi, i servizi inclusi e tanto altro, è possibile contattare l’assistenza clienti al numero 404040.

