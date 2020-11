Xiaomi Mi 9, lo smartphone di punta della casa cinese dello scorso anno – quanto meno per la prima parte –, ha iniziato a ricevere in queste ore un nuovo aggiornamento software che introduce la MIUI 12.0.3.0 con riferimento alla ROM in versione Global Stable.

Se avete seguito le vicende di questo modello, dotato di una certa popolarità anche per un prezzo letteralmente crollato nel corso dei mesi, sapete bene che non è la prima volta che parliamo della MIUI 12 in merito a Xiaomi Mi 9: dalla prima Beta Stable alla prima ROM Global Stable, passando per l’analisi dei miglioramenti introdotti, l’argomento è tornato alla ribalta a più riprese.

Xiaomi Mi 9: le novità dell’aggiornamento alla MIUI 12.0.3.0

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire quali novità vengono introdotte a bordo di Xiaomi Mi 9 dal nuovo aggiornamento alla MIUI 12.0.3.0.QFAEUXM Global Stable. A dirla tutta, il registro delle modifiche è estremamente stringato: l’unico cambiamento portato dal nuovo update è costituito dalle patch di sicurezza relative al mese di ottobre 2020; c’è poi un fix per il centro di controllo in orizzontale, ma nient’altro. Per conoscere nel dettaglio tutte le novità della MIUI 12, invece, vi rimandiamo al nostro video dedicato (avente come protagonista proprio Xiaomi Mi 9):

Come installare l’aggiornamento su Xiaomi Mi 9

L’aggiornamento alla MIUI 12.0.3.0 Global Stable per Xiaomi Mi 9 è in roll out proprio in queste ore e non ci metterà molto ad arrivare su tutti i modelli compatibili, dove arriverà tramite OTA e verrà segnalato dalla classica notifica che ne mostra il peso di 376 MB. In ogni caso, è possibile effettuare una verifica manuale di disponibilità seguendo il classico percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema.

