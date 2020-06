È iniziato dagli utenti selezionati come tester il roll out della beta di MIUI 12 Global stabile per Xiaomi Mi 9 in versione EEA, la ROM destinata principalmente al mercato europeo.

A qualche giorno dal rilascio della versione MI, destinata al mercato globale, anche la ROM europea riceve quindi l’atteso aggiornamento, ancora una volta in versione beta. Ricordiamo che a differenza della Cina, dove Xiaomi porta avanti un ramo di sviluppo e un ramo stabile, le ROM globali (MI, EU, RU, IN e ID) dispongono del solo ramo stabile.

In occasione di grandi novità, come nel caso di MIUI 12, viene avviato un programma di test che consente agli utenti selezionati di ricevere in anteprima la ROM, indicata come Stabile ma in realtà beta a tutti gli effetti. Questo significa che è più che lecito aspettarsi malfunzionamenti e problemi vari.

Sembra proprio il caso, stando alle prime testimonianze raccolte sui canali ufficiali di Xiaomi, della ROM EU per Xiaomi Mi 9. Oltre ai classici problemi di gioventù, in particolare con notifiche e autonomia, sembra che siano state molteplici le segnalazioni relative a riavvi improvvisi, surriscaldamenti e spegnimenti dello smartphone.

Tutto nella norma trattandosi di una beta, ma le ultime segnalazioni hanno indotto Xiaomi a ritirare l’aggiornamento, per apportare le opportune correzioni e poter continuare la fase di test. Le prime segnalazioni parlano comunque di problemi alla ricarica rapida, che sarebbe particolarmente lenta, e di consumi anomali del sistema, che porterebbero la batteria a scaricarsi in poche ore.

Si segnalano inoltre traduzioni incomplete, problemi alle notifiche galleggianti e crash casuali con alcune applicazioni. Sembra inoltre che non sia possibile scaricare Netflix dal Play Store, proprio a causa della natura beta della ROM non ancora certificata e altri bug minori.

Se doveste ricevere la notifica dell’aggiornamento (a quanto pare è arrivata anche a pochi utenti non iscritti al test) sta a voi decidere se installarla o aspettare. Se Xiaomi Mi 9 è il vostro smartphone principale dovete mettere in contro numerosi malfunzionamenti, bug più o meno gravi e problemi che potrebbero impedirvi di sfruttarlo appieno. Se invece avete un muletto su cui contare potete anche scaricarla e segnalare gli eventuali bug, così da accelerare il processo di correzione e il rilascio della versione stabile.

È possibile scaricare MIUI 12 EU Beta Stabile dall’indirizzo sottostante, anche se è necessario avere il bootloader sbloccato e una custom recovery nel caso in cui non facciate parte del programma beta.

MIUI 12.0.0.9 EU per Xiaomi Mi 9