Xiaomi Mi 9 è l’ex smartphone top di gamma della casa cinese e, in quanto tale, è stato ovviamente in prima linea per la ricezione del nuovo importante aggiornamento alla MIUI 12, dal quale ha ottenuto anche una novità per la parte audio.

Già aggiornato a livello globale alla MIUI 12, Xiaomi Mi 9 ha ottenuto da questo atteso update anche il codec LHDC, che lo aiuterà a sfruttare al massimo le qualità delle ultime cuffie true wireless del brand, le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2, senza dimenticare il modello 2S. I vantaggi si tradurranno in una migliore qualità audio e in una minore latenza, insomma un’esperienza di fruizione complessivamente migliore. In termini di numeri, LHDC Hi-Res permette di trasmettere audio in hi-res, appunto, fino 24-bit / 96 Khz a 900 Kbps, vale a dire quasi tre volte meglio dello standard Bluetooth SBC (328 Kbps). Quanto alla latenza, si parla di 80 ms, contro i 400 ms di media del codec SBC.

In realtà, questa novità non rappresenta una grossa sorpresa, dal momento che già da mesi si parlava dell’arrivo del codec LHDC sugli smartphone Xiaomi delle annate 2019 e 2018.

Per chi l’avesse dimenticato, il primo smartphone Xiaomi a ricevere il supporto al suddetto codec era stato Xiaomi Mi 9 Pro 5G nel mese di settembre dello scorso anno. Tuttavia quel device era rimasto un’esclusiva dei mercati asiatici, il resto del mondo e il resto della gamma Xiaomi ha dovuto pazientare un po’ di più.

Quali Xiaomi lo riceveranno

Se per adesso la novità riguarda Xiaomi Mi 9, il codec LHDC dovrebbe fare capolino anche su numerosi altri modelli: Xiaomi Mi Note 10, Redmi K30, Redmi K30 5G, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Pro, POCOPHONE F1, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9 Lite e Mi 9 SE.

