A qualche settimana di distanza dal rilascio della beta stabile, una versione destinata a mettere in evidenza eventuali problemi prima del rilascio definitivo, Xiaomi ha iniziato il roll out di MIUI 12 Global Stabile per due top di gamma d4ello scorso anno.

MIUI 12 per Xiaomi Mi 9 e Mi 9T Pro

È dunque iniziato il rilascio, ben prima di quanto promesso da Xiaomi, di MIUI 12 Global Stabile per due dei top di gamma del 2019. Parliamo di Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi 9T Pro, anche se cambia la versione interessata dalla novità.

Per Xiaomi Mi 9 è infatti in rollout MIUI 12.0.1.0 per gli smartphone con ROM EU, destinati quindi al mercato europeo, mentre per Xiaomi Mi 9T Pro la ROM è destinata ai possessori di un modello con ROM MI, la classica ROM globale dedicata agli utenti internazionali. Per le differenze tra le varie ROM vi rimandiamo al nostro approfondimento.

Le novità sono quelle che vi abbiamo illustrato il mese scorso in occasione del lancio della versione Global, che ha seguito di qualche settimana quello della versione cinese.

Come avere subito MIUI 12

Se avete uno dei due smartphone e la versione corretta del software, dovreste visualizzare una schermata come quella sottostante, proveniente da uno Xiaomi Mi 9 con rom EU.

Qualora non doveste visualizzare la notifica è sufficiente aprire le Impostazioni, Info Sistema e quindi Aggiornamenti di sistema, e premere sul pulsante blu in basso. Se non volete aspettare è possibile scaricare i file di installazione, anche se al momento la versione OTA, installabile direttamente dallo smartphone, è disponibile solo per Xiaomi Mi 9T Pro.

Per Xiaomi Mi 9 invece è disponibile solo il file recovery, che richiede il flash con lo strumento Mi Flash Tool, che porta alla perdita dei dati installati. Se volete procedere ricordate di salvare i vostri dati per evitare problemi nella malaugurata ipotesi in cui qualcosa non dovesse andare per il verso giusto. A seguire i link per scaricare MIUI 12.