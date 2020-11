Unieuro presenta Change Black Friday, la personale campagna sconti pensata per offrire ai propri clienti tantissime offerte per acquistare i migliori prodotti sul mercato a prezzi vantaggiosi fino al prossimo 30 novembre 2020, ovvero con il Cyber Monday.

In questo articolo abbiamo selezionato le migliori offerte del Black Friday su una vasta categoria di prodotti che normalmente trattiamo su TuttoAndroid, mettendo il risalto il prezzo finale e lo sconto attivo rispetto a quello di listino. Inoltre, per facilitarvi la lettura, abbiamo aggiunto i capitoli sottostanti per saltare facilmente da una categoria di prodotti all’altra.

Unieuro Black Friday: smartphone

Unieuro Black Friday: tablet

Samsung Galaxy Tab S7 + S Pen, a 599,99 euro invece di 749,99 euro con il 20% di sconto;

invece di 749,99 euro con il 20% di sconto; Samsung Galaxy Tab S5e (Black, Silver), a 369,99 euro invece di 509,99 euro con il 27% di sconto;

invece di 509,99 euro con il 27% di sconto; Lenovo Tab M10 Plus, a 159 euro invece di 229,99 euro con il 30% di sconto.

Unieuro Black Friday: wearable

Apple Watch Series 3 42 mm (Grigio siderale, Argento), a 239,90 euro invece di 259,90 euro con il 7% di sconto;

invece di 259,90 euro con il 7% di sconto; Samsung Galaxy Watch, a 199,99 euro invece di 309 euro con uno sconto del 35%;

invece di 309 euro con uno sconto del 35%; Fitbit Versa 3 (Nero, Rosa), a 199,99 euro invece di 229,99 euro con il 13% di sconto;

invece di 229,99 euro con il 13% di sconto; Huawei Watch GT 2, a 149,99 euro invece di 229,90 euro con il 34% di sconto.

Unieuro Black Friday: smart speaker

Google Nest Mini 2 (Nero, Bianco), a 19,99 euro invece di 59 euro con il 66% di sconto.

Nel caso in cui i prodotti selezionati non dovessero soddisfare le vostre necessità, potete trovare la lista completa dei device in sconto tramite il seguente link:

