Vodafone in questi giorni sta proponendo una nuova offerta chiamata Infinito Gold Sport Edition ad alcuni già clienti dell’operatore telefonico, ad un prezzo interessante e con incluso anche uno smartwatch Garmin Venu Sq.

Vodafone Infinito Gold Sport Edition a 19,99, tutto illimitato e Garmin Venu Sq incluso

L’offerta prevede giga, sms e chiamate illimitate, oltre a 200 minuti di chiamate internazionali verso i Paesi UE incluse ed ha un costo di 15 euro al mese, a cui si aggiungono 149,70 euro per lo smartwatch targato Garmin, suddivisi in 30 rate mensili da 4,99 e che portano la cifra complessivamente a 19,99. Dal momento che attualmente l’offerta è proposta soltanto tramite l’app MyVodafone, dovrete verificare personalmente se anche voi siete tra i clienti selezionati che hanno ricevuto la promozione, aprendo l’app dedicata e dal menù, recarvi sulla pagina delle offerte dedicate a voi; se deciderete di accettarla, sarete quindi richiamati da un operatore che vi chiederà i dati per concludere il contratto. L’addebito delle rate mensili potrà essere effettuato solo su carta di credito o conto corrente.

Ricordiamo che il Garmin Venu Sq, parte della nuova serie Garmin Venu, è uno smartwatch per uso sportivo, in grado di resistere fino a 5ATM di profondità in acqua, dotato di una cassa in alluminio anodizzato, display touchscreen da 1.3″ con risoluzione pari a 240x240pixel e GPS integrato, la cui batteria offre fino a 6 giorni di autonomia in standby e 14 ore con GPS attivo. La versione commercializzata nell’offerta Vodafone è naturalmente quella base, con un prezzo di listino di 199,99, mentre non è prevista da Vodafone la commercializzazione del Garmin Venu Sq – Music Edition che ha un costo di 249,99 euro ed in più rispetto al suo modello base, offre la possibilità di ascoltare la musica, associando delle cuffie bluetooth al dispositivo.