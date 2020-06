TIM Raddoppio Giga con SuperGiga porta fino a 100 GB al mese per tutta l’estate

TIM – uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile – si porta avanti con le promozioni estive e lancia “Raddoppio Giga con SuperGiga“, disponibile da oggi, 12 giugno 2020, fino al 31 agosto prossimo.

Se nella giornata di ieri vi avevamo segnalato la nuova offerta winback di TIM dedicata alla ripartenza, oggi, dunque, ci occupiamo di questa nuova promozione.

TIM “Raddoppio Giga con SuperGiga”: dettagli e info

La nuova promozione estiva “Raddoppio Giga con SuperGiga” di TIM funziona in abbinamento alle offerte TIM Supergiga 20 e Supergiga 50.

In particolare, per entrambe le offerte menzionate la nuova promozione permette di ottenere un raddoppio dei GB inclusi nel bundle mensile, il tutto per un periodo di tre mesi. Così facendo, TIM Supergiga 20 arriva a comprendere 40 GB al mese di traffico dati, mentre TIM Supergiga 50 tocca quota 100 GB al mese. Il tutto lasciando invariate le restanti condizioni delle due offerte:

TIM Supergiga 20 continua a costare 9,99 euro al mese senza limiti di tempo e non prevede costi di attivazione

continua a costare 9,99 euro al mese senza limiti di tempo e non prevede costi di attivazione TIM Supergiga 50, invece, costa sempre 13,99 euro al mese, anch’essa senza limiti di tempo e senza costi di attivazione.

Naturalmente il raddoppio del bundle dati mensile vale soltanto per il periodo coperto dalla promozione “Raddoppio Giga con SuperGiga” di TIM. Una volta sopraggiunta la scandenza, le due offerte torneranno alle condizioni ordinarie – rispettivamente 20 e 50 GB al mese.

Per quanto riguarda l’attivazione della nuova promozione firmata TIM, essa avviene automaticamente entro 48 ore dall’attivazione dell’offerta di riferimento sotto forma di opzione aggiuntiva gratuita. I GB aggiuntivi oggetto della promozione vengono consumati con priorità rispetto a quelli ordinariamente compresi nella propria offerta e si disattivano automaticamente alla scadenza o in caso di disattivazione anticipata dell’offerta di riferimento.

I clienti TIM che decideranno di attivare una di queste due offerte nei punti vendita potranno abbinare al proprio acquisto anche un modem Wi-Fi TIM con uno sconto di 50 euro rispetto al listino: TIM Modem Wi-Fi 4G LTE acquistabile a 29,99 euro anziché a 79,99 euro; TIM Modem Wi-Fi 4G Plus a 49,99 euro anziché a 99,99 euro; TIM Plus 4G a 49,99 euro anziché 99,99 euro; TIM Hub 4G a 89,99 euro anziché 139,99 euro.