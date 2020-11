Amazon e TIM lanciano delle ottime promozioni per gli studenti

Amazon e TIM pensano agli studenti, rispettivamente con una nuova iniziativa promozionale relativa a Prime Student e le novità riguardanti TIM Young Student Edition (e Young Senza Limiti).

Amazon Prime Student: a chi spetta il buono da 5 euro

Prime Student non ha bisogno di presentazioni, la versione scontata per studenti dell’abbonamento Amazon Prime rende il tutto ancora più vantaggioso. Come se non bastasse il prezzo della sottoscrizione dimezzato, non mancano mai codici sconto e buoni regalo destinati solitamente ai nuovi iscritti.

È questo il target anche della promozione che vediamo oggi: valida dal 23 novembre fino alle 23:59 del 30 novembre, l’offerta prevede l’erogazione di un buono sconto da 5 euro per i nuovi iscritti al programma Amazon Prime Student.

Usufruire dello sconto è semplicissimo, basta:

Iscriversi ad Amazon Prime Student Accedere al proprio account e aggiungere al carrello prodotti venduti e spediti da Amazon Nella pagina di riepilogo dell’ordine, inserire il codice sconto STUDENT5 nel campo apposito Completare l’ordine

Per quanto riguarda i prodotti ai quali lo sconto è applicabile, valgono le classiche limitazioni.

Insomma, con questa promozione, le offerte del Black Friday 2020 in atto e il periodo di prova gratuita di 90 giorni offerto da Prime Student, non ci sono motivi per non iscriversi subito. Ecco il link da utilizzare:

Iscriviti ad Amazon Prime Student e ottieni il buono sconto da 5 euro

TIM Young Student Edition e Young Senza Limiti

TIM si appresta a partecipare al Black Friday, ma intanto sta già preparando anche altre novità interessanti: un cambio di prezzo per TIM Young Student Edition e un cambio di target per TIM Young Senza Limiti. Entrambe le novità prenderanno corpo dal 30 novembre 2020.

Dopo il rincaro di fine estate, TIM Young Student Edition tornerà al prezzo promozionale di 9,99 euro al mese fino al 10 gennaio 2021. L’offerta si rivolge agli utenti under 25 e mette a disposizione ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 GB di traffico dati (non erosi dalle app di social, chat, e-learning e musica).

Il bundle mensile di 40 GB presuppone che l’utente scelga come metodo di pagamento il conto corrente o la carta di credito, mentre su credito residuo i GB inclusi scendono a 20. Il metodo di pagamento incide anche sui costi di attivazione dell’offerta: 9 euro in caso di domiciliazione su un metodo di pagamento automatico, 12 euro in caso di addebito sul credito residuo.

In conseguenza del menzionato cambio di target, l’offerta TIM Young Senza Limiti tornerà disponibile all’attivazione anche per gli utenti under 30 e non più solo per gli under 25.

Quest’offerta comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 GB di traffico dati fino al 5G (non erosi dalle app di social, chat e musica) al costo di 14,99 euro.

Come per la precedente, anche nel caso della TIM Young Senza Limiti risulta decisivo il metodo di pagamento scelto: le condizioni menzionate sono valide soltanto con metodo di pagamento automatico (conto corrente o carta di credito), con annesso costo di attivazione di 9 euro. La scelta dell’addebito tramite credito residuo comporta il dimezzamento dei GB inclusi mensilmente, che passano così a 30, e l’aumento del contributo di attivazione in negozio a 12 euro.

Per entrambe le offerte, in caso di attivazione online, è previsto un costo di 25 euro per la SIM (con 20 euro di traffico incluso).

Per quanto riguarda le app che non erodono i GB dell’offerta, quelle di social e chat sono: Telegram, Whatsapp, Facebook, Skype, iMessage, Imo, Viber, Snapchat, WeChat, Instagram, Twitter, Linkedin, Tumblr, Pinterest, Tinder, ASKfm WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat e Line. Per la musica: radio italiane principali come Radio Deejey, Radio 105, RTL 102.5, RDS, 101, Radio Italia, Radio RAI e MTV Music, app e siti di Spotify, Deezer, TIMMUSIC, TIDAL, Apple Music, iTunes streaming, SoundCloud, Google Play Music, Xbox live e Microsoft Groove. Queste, invece, le piattaforme di e-learning: Skype, Microsoft Teams, WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom, Cisco WebEx, GoToMeeting, Jitsi Meeting.