Il nuovo Chromecast con Google TV offre alcune importanti funzionalità per la gestione dei contenuti, soprattutto la funzione watchlist.

Con la feature watchlist, Google TV consente agli utenti di creare un elenco di programmi e film su più servizi di streaming che può essere conservato in un unico luogo, cosa particolarmente utile visto che il numero di questi servizi di intrattenimento continua ad aumentare.

La watchlist di Google TV non supporta Netflix Originals

Watchlist rappresenta un potente strumento per sfruttare abbonamenti diversi, ma stranamente questa funzionalità non supporta Netflix Originals, la vasta collezione di contenuti originali che include alcuni film e spettacoli estremamente popolari disponibili solo su Netflix.

Non è chiaro da quando si verifica questo inconveniente, ma ora la watchlist su Google TV non offre più la possibilità di aggiungere o rimuovere contenuti Netflix Originals all’elenco e quando si tentano queste azioni viene mostrato il messaggio di errore visualizzato di seguito.

E’ altrettanto strano il fatto che se un utente prova ad aggiungere o rimuovere un contenuto Netflix Originals dal Web, la feature funziona correttamente e lo stesso vale per l’app Google TV su Android. Per qualche motivo, questa funzionalità è bloccata solo direttamente da Chromecast e solo per Netflix Originals.

Un portavoce di Google ha riferito Google TV collabora con ogni partner di contenuti per abilitare queste esperienze di intrattenimento multipiattaforma, ma che il livello di integrazione varia a seconda del partner stesso, pertanto l’inconveniente sembra essere collegato a una decisione da parte di Netflix piuttosto che a un bug di Google TV.

In ogni caso, si tratta di un limite piuttosto fastidioso che ci auguriamo verrà risolto nel più breve tempo possibile.