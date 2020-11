Mentre praticamente il settore della telefonia continua a sfornare incessantemente nuovi smartphone 5G, l’Italia si prepara al terzo congresso nazionale dedicato alla velocissima ed innovativa rete telefonica: 5G Italy.

5G Italy si terrà dal 1 al 3 dicembre con importanti esponenti del Governo

Il congresso, che avverrà in modalità virtuale per via dell’attuale emergenza nazionale che ci costringe in casa, si terrà dal 1 al 3 Dicembre e tratterà le importanti tematiche inerenti la nuova tecnologia. Il 5G ormai prende sempre più piede anche in Italia, nonostante al momento non funzioni ancora a pieno regime, in particolare a causa del fatto che la banda dei 700MHz è attualmente impiegata per scopi televisivi e tale rimarrà fino al 2022, momento in cui è previsto lo switch-off di tutti i canali operanti a tale frequenza, per passare al nuovo standard DVB-T2 in maniera definitiva, liberando di conseguenza l’utilizzo della banda, che sarà quindi dedicata alle reti 5G.

Il 5G Italy, promosso dal Consorzio Nazionale Interuniversitario, sarà pubblico e visualizzabile registrandosi gratuitamente sul sito ufficiale. Avverrà in presenza di importanti istituzioni governative tra cui il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni e Wojciech Wiewiorowski, garante europeo per la privacy. Naturalmente prenderanno parte al Congresso anche diversi dirigenti degli operatori telefonici, fortemente interessati all’acquisto delle bande per evolvere le proprie infrastrutture.