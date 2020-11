Xiaomi prosegue con le offerte del suo Mi Friday, a disposizione sul Mi Store: lanciati il 16 del mese, gli sconti continuano con una nuova ondata disponibile dal 20 al 27 novembre 2020. Andiamo a scoprire le proposte della casa cinese in questa sorta di “antipasto” del Black Friday 2020.

Le offerte Xiaomi del Mi Friday (20 – 27 novembre 2020)

Per il proseguimento delle offerte del Mi Friday del suo Mi Store, Xiaomi propone gli sconti crescenti in base all’importo totale speso (10 euro su 100 spesi, 20 euro su 200 spesi e 30 euro su 300 spesi), la possibilità di ottenere gratuitamente alcuni accessori spendendo dai 200 ai 400 euro, l’iniziativa “L’offerta più bassa vince“, i flash sale validi solo per un ora o per 48 ore e diversi altri ribassi.

Tra questi ultimi possiamo trovare i seguenti smartphone Android:

In aggiunta alcune offerte riguardanti l’ecosistema Xiaomi, come:

Mi Air Purifier 2H a 99,99 euro

Mi LED TV 4S 55″ a 339,90 euro

Mi Smart Compact Projector a 399,90 euro

Mi Band 5 a 34,99 euro

Possiamo poi fornire qualche anticipazione riguardante gli sconti Flash Sale, anche se Xiaomi preferisce non fornire i prezzi completi, “nascondendoli” con un punto di domanda sapientemente posizionato:

dalle 13:00 alle 14:00 del 20 novembre 2020: Redmi Power Bank 10.000 mAh a 4,99 euro

20/21 novembre: Xiaomi Mi Note 10 Lite 6-128 GB a 2?9,90 euro

20/21 novembre: Xiaomi Mi True Wireless Earbuds a 1?,99 euro

22/23 novembre: Mi Handheld Vacuum Cleaner a ?9,99 euro

26/27 novembre: Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 1?9,90 euro

I nuovi clienti del Mi Store possono ancora contare su 5 euro di sconto extra per gli ordini effettuati tramite l’applicazione ufficiale. Vi ricordiamo inoltre che sono disponibili anche le proposte lato TV, anticipate per il World Television Day. Per scoprire tutte le offerte del Mi Friday Xiaomi disponibili sul Mi Store dal 20 al 27 novembre 2020 potete seguire il link qui sotto. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento?

