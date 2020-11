Quando si tratta di offerte online, Xiaomi non si tira mai indietro: sullo store online del produttore cinese è partita la marcia di avvicinamento al Black Friday 2020 con la nuova promozione Mi Friday, che sarà attiva dal 16 al 19 novembre 2020 e prevede sia offerte già attive che promozioni destinate a svilupparsi nei prossimi giorni.

Tutte le offerte sono disponibili esclusivamente sullo store online ufficiale di Xiaomi, mi.com.

Xiaomi Mi Friday: promozioni particolari

In primo luogo, il Mi Friday di Xiaomi prevede degli sconti crescenti in funzione dell’importo speso:

10 euro di sconto su una spesa di 100 euro;

di sconto su una spesa di 100 euro; 20 euro di sconto su una spesa di 200 euro;

di sconto su una spesa di 200 euro; 30 euro di scono su una spesa di 300 euro.

In secondo luogo, Xiaomi punta chiaramente a fidelizzare i clienti prevedendo l’erogazione di un bonus effettuando quotidianamente il login: quello di oggi consiste in 200 Mi Point – convertibili in un buono sconto da 5 euro –, mentre quelli dei prossimi giorni non sono ancora noti. Ogni bonus quotidiano riscattato viene indicato con una stella e tre stelle danno diritto a ben 1.000 Mi Point, che permettono di riscattare un buono sconto da 30 euro.

Per i nuovi clienti, inoltre, rimane ferma la previsione di uno sconto extra di 5 euro sul primo acquisto effettuato tramite l’app Mi Store.

Sconti in stile social: “Più mi piace, più sconti”

Nell’ambito delle offerte Mi Friday, Xiaomi ha pensato bene di rispolverare il meccanismo dei Mi Piace tanto caro ai social: “Più mi piace, più sconti” prevede l’abbassamento del prezzo di due smartphone in ragione del numero di Mi Piace raccolti entro il termine previsto.

Per Redmi Note 8 Pro 6+64 GB sono già stati superati i 1.000 e si punta ai 2.000 Mi Piace entro un giorno. A obiettivo raggiunto, ci saranno 1.000 pezzi acquistabili al prezzo di 149,90 euro.

Domani inizierà la raccolta dei Mi Piace per Xiaomi Mi 10T Pro 8+256GB e in questo caso, a fronte di 2.000 consensi, ci saranno 500 unità disponibili a 549,90 euro.

Offerte Speciali

La seconda sezione è quella dedicata alle “Offerte Speciali” e comprende numerosi smartphone popolari a brand Xiaomi, Redmi e POCO. Eccoli tutti:

Anteprima Flash Sale (Dal 20/11 al 27/11)

La terza sezione di offerte predisposta da Xiaomi è denominata Anteprima Flash Sale e prenderà il via soltanto al termine del Mi Friday, il periodo di riferimento indicato va infatti dal 20 al 27 novembre e condurrà quindi fino al Black Friday vero e proprio.

In questo caso sono elencati soltanto i prodotti con indicazione del periodo di validità dell’offerta, tuttavia mancano ancora i prezzi finali:

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds a 1?,99 euro | Dal 20/11 al 21/11

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner a 9?,99 euro | Dal 22/11 al 23/11

Redmi Note 9S | 4GB+64GB a 1?9.90 euro | Dal 24/11 al 25/11

Redmi Note 8 Pro Orange 6GB+128GB a 1?9.90 euro | Dal 26/11 al 27/11

Speciale Ecosystem

Come al solito, la selezione di offerte di Xiaomi si conclude con una raccolta di prodotti del suo sconfinato Ecosystem.

In particolare il 10000mAh Redmi Power Bank sarà protagonista di un’offerta lampo a prezzo stracciato: dalle ore 13 del 20/11 e solo per un’ora, il power bank sarà acquistabile a soli 0,99 euro. Come sempre accade in questi casi, i pezzi disponibili andranno esauriti in pochi istanti, pertanto è necessario essere velocissimi.

Ecco, invece, qualche altro prodotto Ecosystem già disponibile all’acquisto a prezzo scontato:

Mi Smart Compact Projector a 399,99 euro

Mi Smart Band 5 a 34,99 euro

Mi Electric Scooter a 279,99 euro

Mi Air Purifier 2H a 99,99 euro

Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C a 169,99 euro

Mi Air Purifier 3H a 159,99 euro

Mi True Wireless Earphones 2 a 59,99 euro

Mi Smart Sensor Set a 59,99 euro

Mi LED Smart Bulb Bianco Standard a 9,99 euro

Mi True Wireless Earphones Lite a 39,99 euro

Mi Smart TV (A partire dalle 00:00 del 20/11)

I modelli in offerta saranno:

