Mancano ormai pochi giorni al Black Friday e Xiaomi, in occasione del World Television Day, giornata in cui dal 1996 negli Stati Uniti si celebra l’importanza del piccolo schermo, ha deciso di anticipare le offerte di ben una settimana per alcuni suoi prodotti.

Xiaomi Mi TV 4S e Mi TV 4A in offerta dal 20 al 27 novembre

Saranno le TV, naturalmente, l’oggetto principale degli sconti anticipati di Xiaomi per questo evento. L’azienda cinese ha voluto sottolineare l’importanza che le TV hanno assunto nel corso dei decenni ma in particolare in quest’anno di pandemia consentendoci, ancor di più nel caso delle Smart TV, di “rimanere connessi e vivere le proprie passioni anche in periodi di isolamento e di distanziamento sociale“.

Tutti i modelli saranno in offerta, a partire dalla serie Xiaomi Mi TV 4S con le sue TV da 65, 55 e 43″, a finire con la Xiaomi Mi TV 4A 32″, con sconti fino a 130 euro. Attualmente il modello di punta da 65 pollici ha un prezzo di listino pari a 699,90 euro che, con uno sconto di 130 euro, scenderebbe a 569,90 euro. Non sono invece noti per il momento gli sconti per le altre Smart TV che, attualmente, hanno un prezzo di listino di 499,90 euro per il modello da 55 pollici, 399,90 euro per quello da 43 pollici ed infine 199,90 euro per quello da 32 pollici. Oltre che sul sito, stando al comunicato di Xiaomi, sarà possibile trovare le TV in offerta anche nelle principali catene di distribuzione.

Ricordiamo che le Xiaomi Mi TV sono tutte equipaggiate con Android TV, offrono quindi la possibilità di installare qualsiasi app compatibile tra cui Netflix, Youtube, Prime Video e molto altro. Tutti i modelli montano un pannello 4K, ad eccezione del solo modello da 32″, mentre il telecomando a 12 tasti, incluso in tutti i modelli, dispone di un tasto per l’attivazione dei comandi vocali con Google Assistant per controllare facilmente la TV da remoto.

E voi pensate di approfittare di questi sconti per acquistare una Smart TV Xiaomi? Fatecelo sapere nei commenti!