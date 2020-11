WINDTRE offre la 100 Giga xTe Special Day a 0,99 euro ad alcuni clienti

In queste ore, WINDTRE, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, sta proponendo un’opzione solo dati ad alcuni già clienti, si chiama 100 Giga xTe Special Day e prevede 100 GB di traffico dati al costo di appena 0,99 euro.

Sono giorni di novità interessanti in casa WINDTRE, soprattutto per i già clienti: un paio di giorni fa vi avevamo raccontato dell’allettante offerta che l’operatore sta proponendo a coloro che rientrano nel target, poco fa invece vi abbiamo riportato l’ufficializzazione della disponibilità dell’atteso servizio VoLTE (Voice over LTE) per migliorare la qualità delle chiamate.

WINDTRE 100 Giga xTe Special Day: info e costi

Adesso è il turno dell’interessante opzione WINDTRE 100 Giga xTe Special Day (detta anche 100GB Daily), che, a fronte di un costo irrisorio, mette a disposizione una grande quantità di traffico dati da sfruttare per la navigazione mobile.

Come detto, l’opzione è rivolta ai già clienti dell’operatore e allo stato attuale risulta disponibile attraverso diversi canali, come SMS promozionali e la sezione Offerte dell’app ufficiale WINDTRE. Anche i termini entro cui è possibile attivare l’opzione possono variare da cliente a cliente.

Entrando nel merito dei dettagli tecnici dell’opzione, WINDTRE 100 Giga xTe Special Day mette a disposizione 100 GB di traffico dati 4G da sfruttare per un solo giorno e prevede un costo di 0,99 euro, con addebito sul credito residuo o col metodo di pagamento in uso.

I GB dell’opzione vengono naturalmente consumati con priorità rispetto a quelli dell’offerta principale attiva sulla linea del cliente e quelli consumati vengono comunque perduti alla scadenza (fissata alle ore 23.59 del giorno successivo all’attivazione oppure dopo 24 ore esatte dall’attivazione). Al termine, l’opzione si disattiva automaticamente e non è rinnovabile.

Infine, vanno segnalati dei limiti di compatibilità: