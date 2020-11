WINDTRE propone l’offerta 50 Giga GO a 4,99 euro al mese ai già clienti

In questi giorni, WINDTRE, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, sta proponendo un’offerta dati ad alcuni già clienti, si chiama 50 Giga GO e prevede una durata di 3 mesi con un costo di 4,99 euro al mese.

Nei giorni scorsi, sempre a proposito dei già clienti WINDTRE abbiamo visto la buona notizia dell’arrivo imminente della tecnologia VoLTE. Adesso, invece, parliamo di una nuova offerta che potrebbe fare gola ai più assetati di navigazione mobile.

WINDTRE 50 Giga GO: info, costi e limitazioni

Partiamo col dire che WINDTRE 50 Giga GO è un’offerta rivolta ai già clienti dell’operatore ma non accessibile a tutti, è infatti attivabile soltanto dai clienti selezionati, per i quali risulta disponibile all’interno della sezione Offerte dell’applicazione ufficiale di WINDTRE.

Allo stato attuale, la promozione dovrebbe essere proposta tramite questo canale esclusivamente fino al 14 novembre 2020, tuttavia non si possono escludere proroghe, né che la stessa venga presentata con scadenze differenti tramite altri canali, come possono essere SMS promozionali e call center.

WINDTRE 50 Giga GO prevede una durata di 3 mesi e mette a disposizione 50 GB di traffico dati su rete 4G al costo di 4,99 euro al mese. Il costo mensile viene addebitato di norma sul credito residuo, tuttavia ai clienti dell’ex brand Tre potrebbe essere proposta anche con il metodo di pagamento già in uso.

I 50 GB della promozione vengono consumati con priorità rispetto al bundle dati dell’offerta principale attiva sulla linea del cliente, che viene dunque eroso soltanto una volta terminati i GB della 50 Giga GO.

Vanno segnalate alcune limitazioni di compatibilità: nel caso dei clienti ancora presenti nei sistemi ex brand Tre Italia, WINDTRE 50 Giga GO è attivabile soltanto sui piani tariffari voce Power 10, Power 15, Power 29 e 3 Basic e sui piani tariffari dati Super Web e Super Web New.

La promozione è inoltre incompatibile con le FREE, tutte le opzioni che hanno GIGA illimitati o che aggiungono ulteriori soglie dati all’offerta principale, le GIGA Music, le Super Internet, Pupillo, GIGA Boom, Ricarica Mia&Tua, Free Time, Naviga 3, Voce&Video, Gente di 3 Offerta Attivazione, Naviga 3 Gratis, Raddoppia la Ricarica, Europe Pass.