Questa settimana gli iscritti al programma beta di Google Play Services hanno ricevuto un aggiornamento alla versione 20.45 che include dei dettagli relativi ad una feature che permetterà di sincronizzare le password Wi-Fi tra il proprio smartphone Android e un dispositivo Chromebook.

Lo scorso agosto lo staff di 9to5Google ha scoperto un nuovo flag in arrivo su Chrome OS, grazie al quale era possibile consentire al Chromebook e al telefono Android (in particolare connesso per Smart Lock e Instant Tethering) di condividere le password Wi-Fi ma all’epoca non era chiaro come sarebbero state condivise le password o se sarebbero state supportate solo le versioni più recenti del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Chrome OS sempre più smart

Ebbene, sembra che la sincronizzazione delle password Wi-Fi avverrà attraverso Google Play Services e ciò significa che anche i dispositivi basati sulle versioni meno recenti di Android dovrebbero poter contare su questa nuova funzionalità. Ecco le linee di codice che riguardano tale feature:

<string name=”wifi_sync_enabled_title”>Wi-Fi Sync</string> <string name=”wifi_sync_enabled_description”>Sync Wi-Fi networks with your Chromebook</string>

Purtroppo al momento è ancora presto per dirlo con sicurezza (la feature è in fase di sviluppo) ma sembra probabile che le password Wi-Fi si sincronizzeranno tramite Bluetooth, il che significa che la connessione a una nuova rete sul Chromebook o sullo smartphone Android dovrebbe connettere automaticamente anche l’altro dispositivo senza la necessità di digitare la password anche su di esso.

Ricordiamo che Wi-Fi Sync non è la sola funzione relativa a Chrome OS che è stata individuata di recente in Google Play Services: con la suite Phone Hub, infatti, il team di sviluppatori di Google introdurrà una serie di feature con cui verrà messa a disposizione degli utenti la possibilità di godere del mirroring delle notifiche e delle regolazioni rapide delle impostazioni.

In pratica, l’obiettivo è rendere i due sistemi operativi sempre più interconnessi e smart.

Come scaricare la nuova beta di Google Play Services

La versione 20.45 beta di Google Play Services può essere scaricata da APK Mirror o dal Play Store (dopo avere aderito al relativo programma).