In questi giorni si sta parlando molto di Google Foto e non in toni così benevoli. Infatti, nel caso in cui vi foste persi la notizia, un paio di giorni fa il colosso di Moutain View annunciava la fine dello spazio di archiviazione illimitato su Google Foto.

Un tool semplice e informativo

A partire dal primo giugno 2021, tutte le foto e i video caricati su Google Foto andranno a consumare i 15 GB di spazio gratuito offerto dall’azienda, a meno di non decidere di espandere il proprio spazio cloud a disposizione oppure avere fra le mani qualunque Google Pixel dalla prima alla quinta generazione. In questo caso, infatti, Google ci fa sapere che lo spazio di archiviazione continuerà ad essere illimitato su Google Pixel.

A fronte di queste importanti novità, il team di sviluppo di Google ha realizzato un semplice ma importante tool (si tratta di un sito web) che permette ad ogni utente munito di un account Google di scoprire quanto spazio di archiviazione restante dispone su Google Foto.

Raggiungibile dal link aggiunto in calce alla news, il sito web indica a chiare lettere che, nel mio caso, ho ancora a disposizione 2 anni di archiviazione residui in base a quanto spesso effettuo il backup di contenuti del mio account Google. La pagina suddivide lo storage fra foto e video di Google Foto, e i file di Google Drive e Gmail.

Infine, la voce “Learn more” reindirizza l’utente verso la pagina web in cui sono state aggiunte tutte le novità di Google Foto di cui abbiamo discusso in questi giorni.

Scopri lo spazio di archiviazione residuo disponibile