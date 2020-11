Alla fine non è un vero e proprio cambio di rotta quanto annunciato ieri da Google per Google Foto ma è più un modo per offrire un altro elemento esclusivo con cui spingere gli utenti verso l’acquisto dei suoi Pixel e adesso vi spieghiamo perché.

Continuerà a essere disponibile per i Pixel

È vero che Google Foto non offrirà più lo spazio di archiviazione illimitato in alta qualità dal 1 giugno 2021, ma ciò che ieri non era chiaro è che non sarà più disponibile solamente per gli smartphone degli altri produttori perché ciò non toccherà in alcun modo gli smartphone Pixel dal Pixel 5 in giù.

Ebbene sì. Lo spazio di archiviazione illimitato in alta qualità continuerà a essere disponibile per tutti gli smartphone Pixel anche dopo il 1 giugno 2021 perché non saranno toccati da questa modifica di Google Foto. Ciò significa che chiunque abbia uno smartphone Pixel, sia 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 4a 5G o 5, potrà continuare a utilizzare questo piano con spazio di archiviazione illimitato per foto e video.

Non sappiamo come Google intenderà comportarsi con i prossimi Pixel, già dal 5a in poi, ma ora come ora la situazione è questa. Si tratta quindi di una modifica volta a rendere ancora più esclusivi e accattivanti i suoi smartphone così da dare agli utenti un altro motivo per acquistarli.