Il team di sviluppo di WhatsApp beta in queste ore ha rilasciato l’aggiornamento 2.20.206.7 che, rispetto a quello dell’altro giorno in cui sono presenti novità per quanto riguarda la segnalazione dei contatti, può essere etichettato come minor update.

Novità aggiornamento 2.20.206.7 WhatsApp beta

Minor update perché, secondo quanto scoperto da Wabetainfo, all’interno dell’aggiornamento 2.20.206.7 di WhatsApp beta non trovano posto grandi novità software o l’arrivo di feature che abbiamo trattato nelle precedenti versioni del software. L’update di oggi ruota tutto attorno agli sticker disponibili all’interno del client beta, ed infatti viene avviato il rollout dello sticker etichettato come Bigs and Yeti.

Lo sticker in questione, del peso di 272 KB, è di tipo statico, ovvero che non si anima una volta aggiunto come risposta ad una conversazione. Il simpatico pack di sticker ruota quindi attorno allo Yeti, la creatura leggendaria che fa parte della cultura e delle credenze popolari delle popolazioni locali dell’Himalaya.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento 2.20.206.7 di WhatsApp beta non sembra includere ulteriori novità rispetto a quelle viste nel capitolo soprastante. L’update è direttamente disponibile sul Play Store per tutti gli utenti che sono iscritti al canale di beta testing, oppure può essere reperito manualmente installando l’apposito APK scaricandolo da questo link di APKMirror.