Nel vastissimo panorama degli smartphone Android gli aggiornamenti software non mancano mai e, sebbene quelli di oggi non siano particolarmente numerosi – i modelli interessati sono Samsung Galaxy M31, Samsung Galaxy A51 e Huawei P10 Lite –, sono tutti interessanti e ricchi di novità.

Samsung Galaxy M31: le novità dell’aggiornamento

Da un po’ di tempo a questa parte, Samsung si è guadagnato la fama di produttore molto attento al discorso aggiornamenti, che vengono distribuiti con buona regolarità anche per i modelli meno costosi e meno recenti.

Nei giorni scorsi abbiamo visto come la One UI 2.5 – introdotta con la serie Galaxy Note 20 e in procinto di essere già soppiantata dalla One UI 3.0 con base Android 11 – si stia facendo largo nella sconfinata line-up di Samsung.

Adesso in quella lista si aggiunge anche il nome di Samsung Galaxy M31: il roll out ha preso il via nelle scorse ore e l’aggiornamento in distribuzione introduce numerosi miglioramenti e nuove patch di sicurezza mensili.

In particolare, Samsung Galaxy M31 sta ricevendo un file OTA da quasi 1 GB, che introduce la versione firmware M315FXXU2ATJ9 e contiene le patch di sicurezza di ottobre 2020.

Le nuove funzioni afferiscono principalmente alla tastiera Samsung, con la Split Keyboard in modalità landscape e un’ottimizzazione della funzione di ricerca delle lingue da aggiungere/eliminare, e all’applicazione Messaggi, con la feature di invio di messaggi SOS di condivisione della posizione ogni 30 minuti per 24 ore.

Questo senza dimenticare i miglioramenti di stabilità della Fotocamera, che nel caso di Galaxy M31 si era comunque già arricchita delle feature Single Take, Night Hyperlapse, My Filters e non solo.

Samsung Galaxy A51: le novità dell’aggiornamento

Nelle stesse ore c’è anche un altro smartphone di fascia media del produttore sudcoreano che sta ricevendo un aggiornamento simile e si tratta di Samsung Galaxy A51. Anche in questo caso viene introdotta la One UI 2.5 e il registro delle modifiche parla anche di miglioramenti a livello fotografico.

Più precisamente, Samsung Galaxy A51 sta ricevendo un pacchetto OTA da ben 913 MB, che introduce la nuova versione firmware A515FXXU4CTJ1, anche qui con annesse patch di sicurezza di ottobre 2020 (sebbene i modelli di punta del brand stiano già ricevendo quelle di novembre).

Naturalmente la parte più interessante di questo nuovo update è rappresentata dalla One UI 2.5 e dalle novità e miglioramenti che questa porta con sé.

Per quanto riguarda la connettività Wi-Fi, si segnala l’aggiunta di un indicatore della qualità di rete. Inoltre, se un contatto dell’utente è già connesso alla rete Wi-Fi alla quale ci si intende collegare, compare ora un comodo tasto “Request password” per una rapida condivisione delle informazioni di accesso.

Un’altra novità riguarda l’Always On Display, che guadagna il supporto alle bitmoji, mentre tastiera Samsung e app Messaggi ottengono le stesse nuove funzioni viste a proposito di Samsung Galaxy M31.

Com’era già accaduto nel caso di Galaxy A71, anche per Samsung Galaxy A51 il registro delle modifiche segnala migliorameti della qualità fotografica. Resta da capire in che cosa consistano questi miglioramenti, visto che non ci sono né nuove funzioni né arricchimenti di quelle già presenti.

Previous Next Fullscreen

Huawei P10 Lite: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo degli aggiornamenti di oggi sta arrivando a bordo di Huawei P10 Lite, smartphone economico del brand cinese di ormai qualche generazione fa.

Questo update, al pari di quelli appena descritti, è bello ricco di novità, come si evince dai 783 MB di OTA in arrivo. Il nuovo firmware è in versione 8.0.0.394 (C432), pertanto la versione di Android e della EMUI rimane alquanto vetusta.

Al netto di questo, sono presenti varie novità: il supporto a Huawei Assistant, le patch di sicurezza di luglio 2020, fix per funzioni di sistema come l’inserimento del codice PIN e la funzione SOS per le emergenze, ora attivabile semplicemente premendo cinque volte consecutivamente il tasto Power (a patto, ovviamente, di averla abilitata).

Un’ultima ottimizzazione riguarda la fotocamera: lo schermo non si spegnerà finché rileverà la presenza di un volto nell’inquadratura.

Come aggiornare Samsung Galaxy M31, Samsung Galaxy A51 e Huawei P10 Lite

I nuovi aggiornamenti descritti sono in distribuzione a livello globale – quello per Samsung Galaxy M31 a partire dall’India, quello per Galaxy A51 da Belgio e Olanda – e nei prossimi giorni raggiungeranno tutti i modelli compatibili. Potete controllarne manualmente la disponibilità entrando nella sezione delle Impostazioni di sistema dedicata agli aggiornamenti software.