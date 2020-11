Samsung si sta impegnando parecchio negli ultimi tempi dal punto di vista degli aggiornamenti. In questi giorni sono infatti in distribuzione update anche per Samsung Galaxy M21, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9+ e persino Samsung Galaxy S8 e S8+: per il primo è arrivato il momento di accogliere la One UI 2.5, mentre gli altri si devono “accontentare” di nuove patch di sicurezza.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21 è il primo smartphone della gamma M a ricevere la One UI 2.5 con i firmware M215FXXU2ATJ5, M215FODM2ATJ5 o M215FDDU2ATJ5. Il peso dell’aggiornamento è di circa 650 MB e comprende le patch di sicurezza di ottobre 2020 e le altre novità portate dalla nuova interfaccia del produttore, un po’ più “ristrette” rispetto a quelle della gamma S e Note.

Troviamo novità per la tastiera Samsung, la funzione SOS per i messaggi e miglioramenti per la fotocamera, senza dimenticare la possibilità di utilizzare le gesture di Android 10 con launcher di terze parti e le ultime funzionalità di Samsung Good Lock.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10 Lite, che ha già accolto da tempo la One UI 2.5, sta invece ricevendo in Europa le patch di sicurezza di novembre 2020. L’aggiornamento in questione arriva con il firmware N770FXXS6CTJ4 e non sembra portare altre novità di rilievo, oltre ai soliti perfezionamenti generici di stabilità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S9 e S9+

Discorso simile per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+, che hanno da pochi giorni ricevuto la One UI 2.5 anche in Italia. Il nuovo aggiornamento G965FXXSCFTJ3, per il momento disponibile a partire dalla Germania, porta con sé solo le patch di sicurezza di novembre 2020: prosegue dunque il supporto mensile promesso dal produttore, anche se con l’avvento dei prossimi flagship ci sarà forse il passaggio al piano trimestrale.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8+

Un po’ a sorpresa si aggiornano in Italia Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+, smartphone che fanno parte del piano di update trimestrali ed erano già alle patch di settembre. Il firmware G965FXXSCFTJ3 è in distribuzione in Italia a partire dai modelli no brand e integra le patch di sicurezza di ottobre 2020; non sembrano essere state incluse altre novità, nonostante l’aggiornamento risulti piuttosto pesante (più di 400 MB).

Come aggiornare Samsung Galaxy M21, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S9/S9+ e S8/S8+

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy S9, S9+ e Samsung Galaxy S8/S8+ sono già in distribuzione in Europa (per gli ultimi due anche in Italia), mentre la One UI 2.5 per Samsung Galaxy M21 è partita dall’India. Potete cercare l’aggiornamento per il vostro smartphone direttamente dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

